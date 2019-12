Frosinone, incidente nella notte di Natale: muore ragazza di 24 anni

Una ragazza di 24 anni, Ilaria Lai, è morta in un incidente stradale avvenuto la notte tra il 24 e il 25 dicembre lungo la strada regionale della Valle del Liri, in provincia di Frosinone. La giovane donna si stava recando insieme al padre alla messa di Natale quando la loro auto è stata centrata da un’altra auto che arrivava in senso contrario.

L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte nei pressi della chiesa di Sant’Eleuterio, vicino ad Arce. Ilaria e il padre, entrambi residenti a Fontana Liri, erano su una Y10: l’auto stava svoltando per entrare nel parcheggio della chiesa, quando è stata travolta da una Giulietta guidata da una giovane residente a Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano.

L’impatto è stato tremendo: la ragazza è morta, mentre il padre è tutt’ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Trinità di Sora.

Ilaria Lai era conosciuta in zona in particolare perché molto attiva nel volontariato della Protezione Civile. Sull’incidente ora indagano i carabinieri di Sora e la procura di Cassino.

Leggi anche:

Incidente a Roma: la dinamica della tragedia in una videoricostruzione

Potrebbero interessarti TPI dedica il 2019 ai portuali di Genova che hanno dichiarato “guerra alla guerra” in Yemen Migranti, altro che invasione: sbarchi dimezzati nel 2019 Dacia Maraini paragona le sardine a Gesù. Comunità ebraica insorge: “Bestemmia ignobile”

Incidente a Roma, un testimone racconta la morte di Gaia e Camilla: “Si poteva evitare”

Ragazze investite a Roma, la madre di Gaia: “Aiutateci a trovare il suo cellulare e le chiavi di casa”