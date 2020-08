Nuovo ponte di Genova: è il giorno dell’inaugurazione | DIRETTA

Oggi, lunedì 3 agosto 2020, è il giorno dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova, costruito a tempi record dopo il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2008, che costò la vita a 43 persone. La cerimonia, che avrà inizio alle 18,30, è che, secondo quanto promesso dagli organizzatori, dovrebbe mantenere uno stile sobrio nel rispetto delle vittime e dei loro cari, vedrà la presenza delle massime cariche dello stato, tra cui quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Giuseppe Conte. Progettato da Renzo Piano, il nuovo ponte di Genova, denominato “Genova San Giorgio”, sarà percorribile da mercoledì 5 agosto. Di seguito, la diretta della cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di Genova.

Nuovo ponte di Genova: la diretta dell’inaugurazione

Nuovo ponte di Genova: il programma della cerimonia di inaugurazione

La cerimonia è fissata alle 18,30 di lunedì 3 agosto 2020 ed avrà luogo su un palco allestito sul viadotto. Colonna sonora dell’inaugurazione sarà il brano Crueza de Ma di Fabrizio De Andrè, che verrà reinterpretata da 18 artisti italiani. La cerimonia vera e propria verrà anticipata dall’inno di Mameli, seguito dalla lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi e da alcuni minuti di silenzio. A prendere la parola, poi, saranno il sindaco di Genova nonché commissario per la ricostruzione del ponte Marco Bucci, il governatore della regione Liguria Giovanni Toti, l’architetto Renzo Piano, che ha progettato il nuovo viadotto, e infine il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Una volta terminati i discorsi, verrà tagliato il nastro e benedetto il viadotto, mentre le Frecce Tricolore dovrebbero fare un passaggio sopra al nuovo ponte, disegnando in aria il simbolo di Genova. Il primo a percorrere a piedi il nuovo ponte sarà Sergio Mattarella, il quale non dovrebbe tenere alcun discorso. Prima della cerimonia di inaugurazione, il presidente della Repubblica incontrerà in forma privata i parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi, i quali hanno ribadito più volte che non prenderanno parte alla cerimonia di inaugurazione.

Esclusivo TPI: le prime immagini del crollo del ponte Morandi

