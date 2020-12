Ilaria Capua striglia tutti: “Tampone prima di Natale? No, non bisogna muoversi”

Ilaria Capua sul tampone rapido prima di Natale: “No, non bisogna muoversi”

La virologa Ilaria Capua, in collegamento con L’aria della domenica su La7, è stata interrogata in merito al tampone rapido da effettuare prima del cenone di Natale e la risposta è stata immediata: “No, non bisogna muoversi”, ha precisato la virologa. Cenoni e pranzi con tante persone sono da evitare in questo stato d’emergenza causato dal Covid-19. Le sue vacanze natalizie infatti non la porteranno da nessuna parte. “Non vado da nessuna parte e non ci penso neanche a fare il tampone”, ha spiegato alla conduttrice Myrta Merlino. ” Io non vi dico che c’è una scorciatoia. Più persone si muovono, più il virus circola. Ci sono delle persone che in questo momento non possono stare da sole. Dobbiamo aiutare quelle”, ha poi precisato la Capua. Infine ha concluso spiegando che il Natale lo passerà per conto proprio. “Bisogna che ognuno faccia il proprio, non mi diverte stare qui da sola ma lo faccio perché bisogna far capire alle persone che a Natale si può stare da soli”.



