Ilaria Capua: “Con un’altra pandemia non resistiamo. Bill Gates ci aveva avvertito anni fa”

Ilaria Capua, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 dell’università degli studi di Milano-Bicocca, ha spiegato che con un’altra pandemia così non resisteremo. “Un tot numero di anni queste cose accadono e su questo ci dobbiamo interrogare. L’accademia parla troppo all’accademia e non con le persone, dobbiamo imparare per non trovarci mai più in una situazione del genere. Con un’altra pandemia come questa non ce la facciamo a resistere”, ha spiegato la virologa, dopodiché ha anche menzionato Bill Gates. “Credo sia importante che si lavori in maniera circolare” per comunicare a tutti “che determinati rischi, come il rischio pandemico, esistono. Bill Gates lo ha detto forte e chiaro nel 2015 e non lo ha ascoltato nessuno”.

In merito al vaccino, la Capua ha aggiunto: “Abbiamo imparato, stiamo imparando e sta arrivando il vaccino. Questo è un momento di grande trasformazione, usiamolo per desiderare di essere in un posto diverso quando saremo fuori da questo pasticcio. Questo è un momento in cui bisogna muoversi in maniera rapida ed efficace, possiamo imparare molto dagli altri”.

In più, Ilaria Capua ha colto la palla al balzo per replicare alle accuse mosse da Matteo Bassetti in tv. “La settimana scorsa sono stata criticata perché con una laurea in veterinaria non dovrei avere titolo di parlare di determinate cose. È vero che sono laureata in veterinaria e ne vado molto orgogliosa. La laurea è l’inizio del vostro percorso, non la fine. Laurea, master e dottorato sono degli strumenti che devono permettervi di farvi esprimere il talento, non vi inchiodate nelle barriere esistenti, pensate alla circolarità dei saperi”.

