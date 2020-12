Covid Natale, i virologi Burioni e Capua nel murale di TvBoy

“Virus is not over”. I virologi Roberto Burioni e Ilaria Capua sono i protagonisti del nuovo murale di Tv Boy dal titolo The Influenzers. L’opera è un invito a non abbassare la guardia durante le festività natalizie. “Happy Christmas from Capua & Burioni” è infatti il sottotitolo. Il disegno si trova in via Antonio Canova, nel centro di Roma.

