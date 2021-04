Vaccino a Giulio Berruti: il fidanzato di Maria Elena Boschi posta la foto e scoppia la polemica

Vaccino a Giulio Berruti, il fidanzato di Maria Elena Boschi: “Per chi non lo sa, lavoro ancora come dentista”

Giulio Berruti, il fidanzato della parlamentare di Italia Viva Maria Elena Boschi, si è vaccinato con AstraZeneca. Il 36enne attore di fiction e cinema ha postato sul suo profilo Instagram la foto che lo ritrae mentre riceve la prima somministrazione del vaccino anti Covid. A distanza di pochi giorni dalla conferenza stampa del premier Mario Draghi nel corso della quale, con toni accesi, ha ribadito pubblicamente che bisogna vaccinare prima gli anziani. “Con quale coscienza si è saltata la fila per vaccinarsi prima dei fragili e degli anziani?”, ha detto il presidente del Consiglio rivolgendosi ai vaccinati più giovani.

Nella didascalia della foto social, Giulio Berruti scrive entusiasta: “Prima dose fatta, vaccinatevi senza paura“. La reazione indignata degli utenti non si è fatta attendere. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi!”, scrive un utente. E ancora: “Ma come mai un under 40 non medico o insegnante lo ha potuto fare?”. “Come mai sei così giovane e già lo hai potuto fare?”, si chiede un altro follower dell’attore sotto il post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIO BERRUTI (@giulioberruti)



Il compagno della ex ministra risponde alle critiche: “Per chi non lo sapesse mentre lavoravo come attore per pagare le mie spese, ho studiato come dentista per 11 anni e preso una specializzazione in ‘Estetica del sorriso e ortodonzia’. Mentre giro i film lavoro ancora come dentista per rimanere informato su come le tecniche stanno evolvendo”, aveva scritto qualche mese fa sui social, come riporta anche Il Fatto Quotidiano.

“Ho seguito le indicazioni dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma facendo la registrazione lo scorso gennaio per poter lavorare in sicurezza, mia e delle persone intorno a me. Sarò per questo arso vivo su piazza? Speriamo di no”, ha spiegato poi Giulio Berruti nei commenti.

“Prevale la voglia di spiegare alle persone con l’esempio che la scienza e la medicina, per quanto inesatte, saranno sempre meglio di qualche blog complottista o di strampalate teorie da bar sulla pericolosità assoluta dei vaccini. Nel Lazio si prevedeva di vaccinare – a detta dell’Ordine dei Medici- ‘tutti gli odontoiatri entro il mese di febbraio‘. Ho tantissimi colleghi medici e odontoiatri più giovani di me tutti vaccinati da tempo. Io, a detta dell’Asl, sono risultato tra gli ultimi. Io non mi considero un vip e detesto profondamente quella parola. Mi considero una persona comune, con degli interessi e delle idee, rispettabili o meno. Ma essendo questo uno spazio libero e personale dove poterle esprimere, decido cosa postare e cosa no. Mio spazio, miei contenuti”, ha concluso il fidanzato di Maria Elena Boschi.

Leggi anche: Draghi: “Riaperture dipendono da contagi e dai vaccini agli anziani. Come si fa a saltare la fila?”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Covid, 13.447 nuovi casi e 476 morti nell'ultimo giorno Treni "Covid free" dal 16 aprile, si sale solo con tampone negativo Vaccino, vertice tra Aifa e ministero della Salute su J&J