Giorgio Mottola, uno degli inviati di punta di Report, lascia il programma d’inchiesta di Rai 3 per iniziare, dal primo dicembre, una nuova avventura professionale a Fanpage. Il giornalista ha comunicato la sua decisione in una lettera inviata ai 40 colleghi della redazione della trasmissione d’inchiesta. “Come molte e molti di voi già sanno o hanno intuito, dopo 15 anni ho deciso di interrompere la mia collaborazione con Report. È una decisione che avevo iniziato a maturare già da qualche anno. Lo scorso giugno avevo iniziato a pensare di accettare un’altra offerta di lavoro ma la crisi gravissima che ha attraversato Report mi ha indotto a restare e provare a salvare il programma insieme a tutti voi”.

E ancora: “Non ho alcun dubbio che questo gruppo sarà in grado di riportare Report agli antichi splendori, anche perché quegli splendori sono stati raggiunti soprattutto grazie al lavoro, alla serietà e all’abnegazione di questo stesso gruppo. Non dico che sarà facile e neanche che sarà veloce, ma in questo Paese di giornalismo di inchiesta c’è bisogno e Report negli ultimi 25 anni ha offerto il giornalismo di inchiesta più libero, indipendente e sincero che ci sia stato in circolazione”. Mottola, che era a Report dal 2012, nel corso della sua carriera ha lavorato per Il Fatto Quotidiano, Fox Italia e Le Inchieste di Rainews, ed è stato inoltre consulente della Bbc per due documentari sulla criminalità organizzata italiana. Per la trasmissione d’inchiesta di Rai 3 ha realizzato alcune delle inchieste più discusse degli ultimi anni.