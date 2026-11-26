In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, iO Donna, insieme a Le Contemporanee, hanno lanciato sui social un’iniziativa comune: il cambiamento culturale passa anche dalla responsabilità del linguaggio.

Un’iniziativa per rileggere e disinnescare le «parole della violenza». Come si scrive (davvero) di violenza sulle donne. Le parole che scegliamo dicono da che parte stiamo. Ed è bene prenderne coscienza, riconoscerle, disinnescarle, cancellarle.

E’ indubbio che vi siano espressioni troppo spesso abusate e distorte dai media e dall’opinione pubblica nel raccontare i femminicidi e gli abusi.

Termini come raptus, gelosia, lite degenerata o amore malato continuano infatti a riempire le cronache quotidiane fino a sembrare normali. Definire il sopruso come un impulso improvviso, un sentimento estremo o un incidente finisce per attenuare o cancellare la responsabilità di chi agisce la violenza.

Riconoscere il peso di ogni singola parola significa smettere di giustificare l’ingiustificabile e rifiutare narrazioni tossiche che colpevolizzano o sminuiscono le vittime.

La lotta alla violenza di genere richiede dunque un’informazione consapevole, capace di chiamare i fatti con il loro vero nome. Disinnescare questi stereotipi linguistici è il primo passo concreto per costruire una società libera dalla sopraffazione e fondata sul rispetto. Un impegno collettivo che deve iniziare oggi e proseguire ogni giorno, a partire da come scegliamo di raccontare la realtà.