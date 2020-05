Firenze, svastica davanti alla casa di una famiglia ebraica in pieno centro

Ancora un episodio di antisemitismo in Italia. In via Antonio Scialoja, nel quartiere fiorentino di Campo di Marte, è comparsa una svastica sul selciato di fronte all’abitazione di una famiglia di origine ebraica. Lo denunciano due consiglieri comunali del gruppo Sinistra Progetto Comune, Antonella Bundu e Dmitrji Palagi, affermando che la svastica apparsa ieri “non è ancora stata rimossa”.

A fare la prima segnalazione era stata proprio Antonella Bundu, consigliera e già candidata sindaca di Firenze con la lista Sinistra Progetto Comune. Soltanto qualche settimana fa, alla vigilia della giornata della Liberazione del 25 aprile, in Emilia-Romagna erano comparse svastiche e scritte ingiuriose sulle pareti del municipio di Cavriago.

Condanniamo fermamente il gesto e chiediamo che venga rimossa al più presto – dichiarano Bundu e Palagi in una nota – Non dobbiamo più tollerare alcuna forma di antisemitismo. Troppo spesso ultimamente assistiamo, in Italia e nel mondo, a episodi di discriminazione razziale. Il simbolo della svastica che è stato tracciato ieri ci riporta con la mente agli anni più bui dell’ultimo secolo. Il gesto vigliacco e intimidatorio non può essere derubricato come una semplice ragazzata, perché chi ha vissuto quel periodo e chi lo ha studiato sa bene che non c’è spazio alcuno per rigurgiti di nazifascismo. Come Sinistra Progetto Comune portiamo la nostra solidarietà alla famiglia coinvolta, sapendo che quella svastica non indigna e offende solo loro, ma tutte e tutti noi”.

Leggi anche: Torino, scritta nazista “Sieg Heil” e svastica sulla casa della figlia di un partigiano

“Qui c’è un ebreo”: scritta nella notte sulla porta di casa del figlio di una deportata a Mondovì (Cuneo)

Ci sforziamo di ricordare ma non riusciamo più a vedere: buona Giornata della Memoria (di Giulio Cavalli)

“Qui abita un ebreo, Gesù”: la scritta contro l’antisemitismo sulla porta di una chiesa

Potrebbero interessarti Fontana in Procura a Bergamo, i cittadini lo contestano: “Non dimentichiamo la mancata zona rossa” Caporalato, operai africani sfruttati a 1 euro l'ora: arrestata coppia cinese Bambino segregato e torturato per anni dai genitori in Sardegna