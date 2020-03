L’orrore di Fedez sui social: “Ha scaricato le foto di mio figlio Leone per dire che è morto di Coronavirus”

“Qualcuno ha scaricato le foto di mio figlio per dire che è morto di Coronavirus”. E’ lo sconvolgente episodio raccontato da Fedez e riguardante suo figlio Leone, avuto da sua moglie Chiara Ferragni. Per dimostrare quanto accaduto, il rapper ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo screenshot di un post, decisamente indecente, su uno dei tanti gruppi Facebook nati in questi giorni di emergenza Coronavirus per invitare le persone a rimanere nelle proprie case. “Questa notte il Covid-19 si è portato via mio figlio, Leone di 2 anni e mezzo… Non è vero che solo gli anziani malati muoiono. State a casa”, è quanto recita la didascalia del post social, nel quale è presente anche la fotografia del figlio di Fedez e della nota fashion blogger.

“Sono senza parola, ma quanto fai schifo?”, è la domanda che si è posto il marito della Ferragni mentre denunciava la vicenda sul profilo Ig. “Se una persona – ha poi aggiunto Fedez – arriva a fare dei gesti del genere lo fa per ricevere delle attenzioni e quindi io penso che sia giusto dare l’attenzione che si merita a questa persona che si è scaricato le foto di mio figlio per dire che era morto di coronavirus. Eccoti, complimenti, hai vinto. Co***** del giorno”.

