Diciottenne perde il controllo dell’auto e investe 6 persone: morta una 27enne

Un 18enne ha perso il controllo dell’auto di cui era alla guida e ha investito 6 persone, provocando la morte di una 27enne. È accaduto questa notte a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Il ragazzo era alla guida di un’utilitaria in compagnia di un amico, quando – per cause ancora da chiarire – ha perso il controllo del mezzo percorrendo via Ottaviano e ha investito gruppo che stava chiacchierando davanti a un negozio.

Natalia Boccia, 27 anni, è deceduta durante il trasporto all’ospedale di Nola. In prognosi riservata e in pericolo di vita la 34enne Pasqualina Boccia. La donna, al settimo mese di gravidanza, ha dato alla luce una neonata che ora si trova in terapia intensiva all’ospedale di Sarno. In pericolo di vita all’ospedale di Castellammare di Stabia anche il 32enne Giacomo Muoio.

Le altre tre persone della comitiva non sono in pericolo di vita ma comunque in prognosi riservata e ricoverati negli ospedali di Nola. La vettura, che ha tutti i documenti in regola, è stata sequestrata. Il 18enne, incensurato, è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici e ora è ai domiciliari per omicidio stradale in attesa di giudizio. I carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano insieme a quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Nola stanno compiendo i dovuti accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Leggi anche: 1. Prima lo insultano, poi lo investono con l’auto per due volte e lo lasciano in fin di vita: fermati 2 trentenni ad Anzio /2. Roma, madre e figlio trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA

Potrebbero interessarti Lecce, tornano a casa dal Brasile con il Coronavirus: famiglia in quarantena Furto nella villa in Toscana della famiglia reale d’Olanda: i ladri fuggono con il fuoristrada del sovrano Neonato morto a Treviso per una meningite fulminante: genitori disperati