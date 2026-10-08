La mamma di Sempio: “Quel giorno a Garlasco non c’erano solo Andrea e Alberto Stasi”

Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, è certo dell’innocenza del figlio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. Ai microfoni di Mattino Cinque, la donna ha dichiarato: “Sono sicura al mille per mille che sia estraneo alla vicenda”. La mamma di Sempio, quindi, ha spostato l’attenzione su un altro eventuale colpevole: “Quel giorno a Garlasco non ci stavano solo Stasi e Andrea, c’erano anche altre persone”. “Intende che l’assassino potrebbe essere un altro diverso da loro due?” ha incalzato l’inviato del programma di Canale 5 con la donna che ha risposto: “Dico che a Garlasco non c’erano solo loro”.

#Garlasco, parla la mamma di Andrea Sempio: “Andrea non c’entra assolutamente niente” #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity https://t.co/kL0mDPeRHo — Mattino5 (@mattino5) October 8, 2026

“Mio figlio è totalmente estraneo e spero venga dimostrato al più presto” ha aggiunto Daniela Ferrari, che poi ha aggiunto: “Dopo 18 mesi è estremamente pesante questa situazione. Contro mio figlio non hanno trovato un cavolo di niente, non mi hanno dimostrato niente. Quando dimostreranno che ha ammazzato Chiara Poggi, allora ci crederò. Sono sicura che mio figlio non c’entra assolutamente niente”. La donna, poi, è tornata a parlare dell’alibi del figlio: “So esattamente cosa ha fatto mio figlio quella mattina. Sono sicura al 1000 per 1000 che mio figlio è estraneo. Mi ha raccontato tutto quello che ha fatto. Lo scontrino? Anche se non ha valore, sono sicura che possa dimostrare che è andato a Vigevano”. Sulle intercettazioni, invece, afferma: “A casa non diciamo più niente, sappiamo che potremmo essere ascoltate. Abbiamo paura anche a fare il biglietto della spesa perché potrebbe finire sui giornali. La frase su Chiara Poggi? L’ho detta in un momento di rabbia, ma ne devo rispondere con la mia coscienza, non con i giornalisti”.