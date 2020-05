De Luca contro Salvini: “Sovranista con gli occhiali color pannolini di bimbo” | VIDEO

Vincenzo De Luca contro Matteo Salvini | VIDEO

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca non smette di regalare perle tutte da ridere agli italiani durante le sue dirette video sugli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus. L’ultima riguarda il leader della Lega Matteo Salvini. De Luca nel collegamento fa riferimento al programmi di aiuti che la Regione Campania ha messo in campo per gli affitti. “Voglio dare un’informazione a un esponente politico milanese il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud”, dice De Luca. “Non voglio fare nomi”, dice De Luca nel video. “Ma è un esponente del Nord che ultimamente va in giro per l’Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi, occhiali color pannolini di bimbo per intenderci“, continua il governatore della Campania.

