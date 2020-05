De Luca a Fabio Fazio: “Fratacchione” | VIDEO

Dopo la frase sui lanciafiamme usati dai carabinieri contro chi organizza le feste di laurea è stato un susseguirsi di battute di successo. Eletto sui social showman dell’emergenza Coronavirus, il governatore della Campania Vincenzo De Luca riesce sempre a strappare sorrisi agli italiani, anche in questa fase di forte preoccupazione.

L’ultima battuta di De Luca è nata nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa di ieri sera, domenica 3 maggio, dove il governatore è stato ospite. Commentando il dpcm del 26 aprile e le conseguenti FAQ sulle persone che potranno ricevere uscire e fare visite da oggi, 4 maggio, De Luca rivolgendosi al conduttore Fabio Fazio ha detto: “Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia”. La parola “fratacchione” e il suo significato ieri sera hanno avuto un’impennata di ricerche su Google. Fazio, divertito, ha risposto alla battuta di De Luca: “Molti no, ma sicuramente tre: mia moglie e i miei figli che non vedo da due mesi e che domani raggiungo, chiaramente facendo le orazioni lungo la strada”.

Fratacchione, il significato del termine

E’ un’espressione dialettale campana per identificare un frate “buono in apparenza, ma in realtà traffichino”, vale a dire una persona dall’aspetto buono (con si comporta talvolta da moralista) ma che in realtà si scopre essere estremamente furba.

“Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da #fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia.”@VincenzoDeLuca con @fabfazio a #CTCF 😁 @RaiDue #veniamonoidavoi pic.twitter.com/c6jUghZ26g — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 3, 2020

