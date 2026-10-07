L’attore Davide Iacopini ricoverato in gravi condizioni: aggredito mentre era in monopattino

L'interprete di "Suburra" è stato disarcionato con un calcio e ha battuto la testa: caccia a due aggressori a bordo di una minicar

L’attore Davide Iacopini è ricoverato in gravi condizioni al San Camillo di Roma dopo essere stato aggredito mentre viaggiava a bordo di un monopattino. L’interprete di Suburra si trova in terapia intensiva con un grave trauma cranico ed è in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, Iacopini era con un monopattino in via Anton Giulio Barilli, nel quartiere di Monteverde, quando, nella serata di lunedì 5 ottobre, è stato avvicinato da una minicar con due persone a bordo. Uno di loro gli ha sferrato un calcio, facendolo cadere a terra. Il veicolo è inizialmente fuggito, salvo tornare poco dopo: uno dei due aggressori, infatti, aveva perso una scarpa. Poi la minicar è nuovamente andata via.

Sul caso indaga la Procura di Roma che ha aperto le indagini per tentato omicidio: al vaglio ci sono le telecamere della zona per identificare i due aggressori e capire se la vicenda abbia attinenza con un altro caso accaduto nella Capitale 24 ore prima. Nella serata di domenica 4 ottobre, infatti, una donna in via Catel, sempre nel quartiere Monteverde, è stata avvicinata e colpita alla testa da una minicar nera. Il veicolo, poi, ha urtato un monopattino e alcune auto in sosta. Trasportata al pronto soccorso, la donna è stata poi dimessa con una prognosi di cinque giorni.