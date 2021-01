Crisanti si vaccina in diretta: “Mai stato contrario” | VIDEO

Il microbiologo Andrea Crisanti si è vaccinato contro il Covid, nel corso di una cerimonia pubblica nell’Azienda Ospedaliera di Padova, trasmessa in diretta su Facebook. “Avrei preferito una cerimonia più sobria per il mio carattere, ma è giusto dare il messaggio. Stiamo tranquilli e aderiamo tutti”, esordisce così Crisanti. “Non sono mai stato contrario – ha detto, prima di sottoporsi all’iniezione del vaccino di Pfizer-BioNTech – ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche. C’è stato qualche problema di trasparenza ma è stato risolto con la condivisione dei dati, quindi è il momento di testimoniare con la consapevolezza che è un momento di svolta. Abbiamo diversi vaccini e sono prodotti sicuri. Anche se io sono allergico, mi sottoporrò all’immunizzazione”, ha concluso Crisanti.

