COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 8 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – La cabina di regia del ministero della Salute e dell’Iss che si è riunita ieri ha deciso i nuovi colori delle Regioni: da lunedì nessuna regione sarà in zona rossa, tre resteranno in arancione (Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta) e tutte le altre saranno in area gialla. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 8 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 07.00 – Vaccini, von der Leyen: “Lo stop ai brevetti non risolve il problema” – “Dobbiamo aprire alla discussione sulla deroga dei brevetti per la produzione dei vaccini contro il Covid-19 ma questo non risolverà il problema, non porterà una singola dose nel breve termine”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termini del Social summit di Porto. “Finora sono state esportate 200 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 dall’Ue e la stessa quantità è stata consegnate nell’Ue. Invitiamo tutti quelli che sono impegnati nel dibattito sulla deroga dei brevetti a fare come noi ed esportare un’importante quantità delle dosi che producono”. “Dobbiamo investire nella capacità di produzione non solo in Ue ma investire ad esempio nella produzione in Africa per aumentare la capacità produttiva” delle dosi contro il Covid-19.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Rt Italia in lieve aumento a 0,89. Brusaferro: “Epidemia non sta ripartendo” – In leggero aumento, per la seconda settimana consecutiva l’indice Rt in Italia, salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente. “L’Rt questa settimana è stimato in lieve aumento a 0,89, ben al di sotto del valore di 1, il che vuole dire che in questa fase l’epidemia non sta ripartendo ed anzi essendo sotto 1 tende a decrescere”, ha dichiarato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso del punto stampa al ministero sull’analisi del monitoraggio settimanale.

Nessuna regione in area rossa, tre in arancione, tutte le altre in giallo – Da lunedì 10 maggio nessuna regione o provincia autonoma italiana sarà in zona rossa. È quanto stabilito dalla cabina di regia sulla base dei dati epidemiologici. Saranno solamente tre, Valle d’Aosta, Sardegna e Sicilia, le regioni che si troveranno in area arancione, mentre tutte le altre saranno in zona gialla. Leggi l’articolo completo.

Vaccino: Ema, con Moderna e Pfizer trombosi inferiori a media – Il Comitato per la sicurezza e la farmacovigilanza dell’Ema (Prac) sta “monitorando attentamente” se anche i vaccini a mRNA potrebbero essere collegati a casi di coaguli di sangue rari e insoliti con piastrine basse, lo stesso effetto collaterale che è stato segnalato nei vaccini di AstraZeneca e Johnson & Johnson. Lo rende noto l’Ema. “A seguito di una revisione delle segnalazioni di sospetti effetti collaterali, il Prac ritiene in questa fase che non vi sia alcun segnale sulla sicurezza per i vaccini a mRNA. Sono stati segnalati solo pochi casi di coaguli di sangue con piastrine basse. Se visti nel contesto delle persone che hanno ricevuto i vaccini a mRNA, questi numeri sono estremamente bassi e la loro frequenza è inferiore a quella che si verifica nelle persone che non sono state vaccinate”, scrive l’Ema. “Inoltre, questi casi non sembrano presentare lo stesso modello clinico specifico osservato con Vaxzevria (AstraZeneca) e il vaccino Janssen (J&J). Nel complesso, le prove attuali non suggeriscono una relazione causale”, conclude l’Agenzia europea per i medicinali.

Wto, lavorare contro l’ineguale distribuzione dei vaccini – “Il mio lavoro è di portare i membri del Wto a lavorare insieme per trovare una soluzione pragmatica all’ineguale distribuzione dei vaccini” verso i Paesi in via di sviluppo. Lo ha detto la direttrice generale del Wto Ngozi Okonjo-Iweala intervenendo alla seconda giornata di State of the Union. “Abbiamo bisogno di incrementare la capacità di produzione”, ha spiegato Okonjo-Iweala perché “l’80 per cento della produzione di vaccini è concentrata in dieci Paesi in Nord America, Asia meridionale ed Europa” e il recente pronunciamento degli Usa sulla questione dei brevetti “darà una spinta al negoziato”.

Leggi anche: 1. New York vuole offrire il vaccino Johnson&Johnson a tutti i turisti / 2. Di Maio: “Il 16 maggio data auspicabile per superare il coprifuoco” /3. Vacanze al mare: il calendario della riaperture delle spiagge, regione per regione/4. Svolta nella lotta al Covid: Biden annuncia la sospensione dei brevetti per i vaccini

5. Vaccini, Draghi: “Sono un bene comune globale, dobbiamo abbattere gli ostacoli” /6. Il ministro Bianchi: “A settembre tutti a scuola in presenza”/7. Come funziona il Green Pass: da metà maggio tornano i turisti in Italia / 8. Estate: green pass, coprifuoco spostamenti. Tutte le regole per le vacanze

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO