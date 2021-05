COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 7 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Oggi si riunisce la cabina di regia di ministero della Salute e Iss per valutare l’andamento dell’epidemia e decidere i nuovi colori delle Regioni. Intanto, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid in Italia (Qui i dati). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, venerdì 7 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 10.15. – Rt Italia in lieve aumento a 0,89 – In leggero aumento, per la seconda settimana consecutiva, l’indice Rt in Italia, salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente. E’ quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni.

Ore 09.00 – Bonaccini: “Via il coprifuoco se le cose vanno meglio” – “Io spero che il coprifuoco possa essere rivisto o eliminato. Questo vorrebbe dire non che c’è un giudizio su cosa fa il Governo ma che il Governo prende atto – questa è la nostra speranza – che le cose vanno meglio. Altrimenti è giusto essere prudenti”. Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna.

Ore 08.30 – Vaccino, Galli: “Somministrazioni al di sotto del previsto” – “La situazione è tendente al bello ma statica e con episodi che procurano elementi di preoccupazione”. Massimo Galli, direttore del Reparto di Malattie Infettive all’ospedale “Sacco” di Milano, ha fatto il punto sulla situazione dei contagi. “Bisogna accelerare la campagna di vaccinazione – ha raccomandato Galli -, le somministrazioni sono un po’ al di sotto del previsto:: dobbiamo colmare un disavanzo rispetto alla situazione britannica di oltre 30 milioni di dosi somministrate e l’aritmetica non è una opinione: anche a mezzo milione di somministrazioni al giorno, ci vogliono 60 giorni”.

Ore 7.00 – 3 milioni di over 70 sfuggono al vaccino – Degli oltre 40.000 medici di base non bastano per convincere il 38 per cento dei 6.789.355 over 60 che continuano a sfuggire al radar della campagna di immunizzazione. Sono troppi anziani, visti i numeri ancora altissimi della mortalità in Italia, 258 ancora ieri, che portano ad oltre 122.000 il tragico conto delle vittime di Covid nel nostro Paese, secondo in Europa solo al Regno Unito, dove però ormai da settimane i decessi si contano sulle dita delle mani.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

L'amministrazione Biden appoggia la revoca ai brevetti. Pfizer: "Per niente favorevoli" – Il segretario del Commercio americano avvierà un negoziato al Wto. La revoca temporanea è richiesta in particolare da India e Sudafrica per accelerare la produzione, ma alcuni Paesi, tra cui la Francia, si oppongono. L'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, si è detto assolutamente non favorevole. Leggi l'articolo completo . Il tema sarà discusso al summit Ue di Porto. Draghi: "Vaccini bene globale". Qui le sue parole.

Da Ue 140 mln per ricerca e produzione terapie anti-Covid – Oltre 140 milioni di euro da destinare alla ricerca e alla produzione coordinata sul territorio Ue di farmaci e terapie contro il Covid-19. E’ la proposta della Commissione europea per migliorare la capacità di trattare la malattia, oltre a prevenire l’infezione con i vaccini. La Commissione punta ad autorizzare fino a cinque nuovi trattamenti anti-Covid entro l’anno (a oggi l’unico è il Remdesivir), e ad avviare con l’Agenzia del farmaco la valutazione di altri sette, rendendoli poi disponibili ai paesi con appalti congiunti o, se necessario, con contratti di acquisto anticipato, come fatto con i vaccini.

Locatelli: Servono principi di gradualità per la ripresa – Se l’obiettivo e’ “riprendere una serie di attivita’ economiche, sociali e ricreative che hanno sempre connotato la vita di tutti noi”, dice al Corriere della Sera Franco Locatelli, oncoematologo del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanita’, deve esser chiaro che “per contemperare nel modo migliore questo obiettivo con la tutela della salute e’ fondamentale basare le scelte sui principi della gradualita’ e della progressivita’, impiegando come stella polare di riferimento, per scelte come quelle sul coprifuoco, l’evoluzione dei numeri della curva epidemiologica. Non c’e’ scampo, dice Locatelli, e “deve essere ben chiaro che nessuno ha piacere a suggerire strategie di restrizione della vita sociale, dei movimenti o delle attivita’”.

Bianchi, a settembre tutti gli studenti in classe – “Voglio riportare a settembre tutti gli studenti in aula e in sicurezza”. L’annuncio è del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervistato da Repubblica, con la sottolineatura che per la sicurezza sanitaria il dl sostegni ha gia’ dato alle scuole 150 milioni. Nessuna sanatoria sui precari, ma il tema va affrontato: l’obiettivo un sistema a regime con concorsi annuali. Ma si dovrò tener conto delle diverse situazioni: ‘porremo attenzione alle persone e alle esigenze degli studenti’. E basta con le classi-pollaio: una riduzione gia’ dal prossimo anno scolastico. Che il ministro auspica possa partire tra il 10 e il 15 settembre.

