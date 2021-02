Covid, le ultime notizie di oggi (6 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono più di un milione le persone che hanno ricevuto al doppia dose del vaccino contro il Covid e sono, quindi, immunizzate al virus. La campagna di vaccinazione prosegue tra le difficoltà per i ritardi nelle consegne delle dosi da parte delle case farmaceutiche (qui i dati in tempo reale). Ieri in Italia si sono registrati 14.218 nuovi casi (a fronte di 270.507 tamponi) e 377 decessi. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, sabato 6 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Superato un milione di vaccinati in Italia – Superata in Italia la soglia psicologica del milione di persone vaccinate al Covid-19. Alle ore 19.01 del 5 febbraio risultano immunizzati al virus, avendo fatto entrambe le dosi di vaccino previste, 1.024.271 persone. Sono 2.421.403 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l’83,5% del totale di quelle consegnate (2.890.185). La somministrazione ha riguardato 1.524.542 donne e 896.861 uomini. È quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 19.01 di oggi. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 1.691.668 operatori sanitari, 466.589 unità di personale non sanitario, 245.444 ospiti di strutture residenziali e 17.702 over 80.

Boccia: “Nuovo Governo valuterà mobilità dopo il 15 febbraio” – Il 15 febbraio scade il divieto di mobilità fra Regioni: “Sarà il nuovo governo a fare una valutazione, sulla base del quadro epidemiologico, sulla mobilità tra le Regioni nelle diverse fasce e in particolar modo in fascia gialla, anche perché – conclude il ministro Boccia – eventuali misure limitative necessitano di un apposito decreto”. Lo scrive il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in una nota inviata alla Conferenza delle Regioni.

Il bollettino del 5 febbraio – Venerdì 5 febbraio si sono registrati 14.218 nuovi casi di Coronavirus in Italia (contro i 13.659 del giorno precedente) e 377 morti (il 4 febbraio erano stati 422). È quanto riferisce il consueto bollettino quotidiano diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 270.507 tamponi effettuati. Il tasso di positività in Italia sale al 5,2%. (I dati completi)

Sardegna in giallo da lunedì, le altre Regioni invariate – Sulla base dell’ultimo monitoraggio della Cabina di Regia non sono previste nuove ordinanze del Ministro della Salute per la giornata di oggi. La Sardegna tornerà in area gialla da lunedì, allo scadere dell’ordinanza vigente. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute. Rimangono dunque in fascia arancione Sicilia, Puglia, Umbria (con dati che la rendono a rischio zona rossa) e la Provincia Autonoma di Bolzano, che ha già annunciato autonomamente il lockdown da lunedì. Tutte le altre Regioni restano in giallo.

Ristoranti aperti fino alle 22, il Cts frena – Il Comitato tecnico scientifico frena sulla possibilità di riaprire bar e ristoranti fino alle 22. “Una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l’efficacia nella mitigazione del rischio”. È quanto ha risposto il Cts alla richiesta arrivata dal ministero dello Sviluppo economico sulla ‘riapertura di pubblici esercizi’. “Circa la previsione di rimodulazione delle misure previste nelle diverse fasce di rischio”, sottolineano gli esperti, “si rimanda alle valutazioni del decisore politico”. In ogni caso, sempre relativamente ai rischi, “andrebbero considerate le diverse tipologie dei pubblici esercizi, distinguendo” tra ristoranti e bar.

Iss: “Lieve peggioramento, preoccupano varianti” – Nell’ultima settimana di monitoraggio “si osserva un lieve generale peggioramento dell’epidemia con un aumento nel numero di regioni classificate a rischio alto (3 vs 1) e con la riduzione delle regioni a rischio basso in questa settimana (7 vs 10) in un contesto preoccupante per il riscontro di varianti virali di interesse per la sanità pubblica in molteplici regioni italiane che possono portare ad un rapido incremento dell’incidenza”. È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, riferito al periodo 25-31 gennaio.

Rt Italia a 0,84: Sardegna verso zona gialla – L’indice Rt in Italia è invariato a 0,84. A quanto si apprende, questo è l’esito dell’analisi della cabina di regia ministero della Salute-Iss che monitora settimanalmente i dati. Da cui emergerebbe come unica modifica rispetto al quadro dei “colori” della scorsa settimana la promozione della Sardegna dall’arancione al giallo. Mentre Puglia, Sicilia e Provincia di Bolzano rimangono arancioni. Quanto all’Umbria, già in arancione, dai dati non è escluso possa passare in zona rossa. Tutte le altre regioni sarebbero confermate in zona gialla. (Qui tutti i dettagli)

Alto Adige, lockdown di tre settimane dall’8 febbraio – La Giunta provinciale dell’Alto Adige ha deciso ieri che tornerà in lockdown da lunedì 8 febbraio e per tre settimane, per contrastare la diffusione dei casi, dopo essere stata confermata in “rosso scuro” nella mappa Ue. I negozi resteranno chiuse, le scuole svolgeranno le lezioni con la didattica a distanza e ci sarà il divieto di spostamento tra i comuni.

Johnson&Johnson chiede autorizzazione vaccino negli Usa – Johnson & Johnson ha presentato la richiesta di autorizzazione d’emergenza per il suo vaccino contro il coronavirus alle autorità statunitensi. Lo ha reso noto la società, precisando di aver sottomesso la domanda alla Food and Drug Administration (FDA) per l’Emergency Use Authorization (EUA) per il suo vaccino che prevede una sola dose. Il procedimento richiederà alcune settimane. Se approvato sarà il terzo vaccino che ottiene il disco verde negli Stati Uniti dopo Pfizer-BioNTech e Moderna.

