I numeri della pandemia

Secondo il bollettino di oggi, venerdì 5 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.218 i nuovi casi, contro i 13.659 di ieri, e 377 i morti (ieri erano stati 422) a fronte di 270.507 tamponi (ieri erano stati 270.142 tamponi). Il tasso di positività sale al 5,2% (ieri 5%).

Le persone attualmente positive al Covid sono 429.118 (-1.159). Il bilancio delle vittime ammonta a 90.618 (+377) decessi. I guariti invece sono 2.091.923 (+14.995), per un totale di 2.611.659 casi (+14.218): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 19.575 sono ricoverati in ospedale, mentre 2.142 necessitano di terapia intensiva.