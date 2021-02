Con la discesa dell’indice del contagio Rt in alcune Regioni arancioni, l’Italia si appresta a diventare quasi tutta zona gialla. A valutarlo saranno gli scienziati del Cts, che oggi si riuniranno alle 14 per il monitoraggio settimanale. Gli esperti tuttavia potrebbero sollecitare i governatori e i sindaci a creare mini zone rosse in provincia di Perugia e di Chieti, dove sono stati evidenziati focolai riconducibili alla variante brasiliana e a quella inglese.

Il comitato tecnico scientifico ha dato il via libera allo sci, ma solo nelle Regioni gialle dal 15 febbraio, giorno in cui scadrà il decreto del governo Conte che limita gli spostamenti tra Regioni. Approvato anche il protocollo di sicurezza per lo svolgimento del Festival di Sanremo, che si terrà a marzo a porte chiuse.

Cambio colore Regioni: Puglia e Sardegna potrebbero tornare gialle

Puglia e Sardegna sperano di tornare in zona gialla, con dati che sembrano incoraggianti per la Regione guidata da Michele Emiliano, mentre soltanto l’ultimo dato di oggi certificherà il miglioramento dell’isola. Le regioni tornate in giallo il 31 gennaio non sembrano presentare rischi.

Mini zone rosse a Perugia e Chieti

In Umbria e in Abruzzo sono emerse alcune situazioni di rischio e si stanno pianificando “interventi mirati”, come riporta il Corriere della Sera. Le chiusure potrebbero riguardare la provincia nord di Perugia, dove sono stati registrati casi di variante brasiliana, ma anche un’ampia area a Chieti, dove invece si sono emerse decine di casi di variante inglese.