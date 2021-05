COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 4 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Ieri per la prima volta da febbraio i casi settimanali di Covid nel mondo hanno registrato un calo, secondo i dati forniti dall’Oms. Nell’ultima settimana sono state registrate 5,69 milioni di infezioni, mentre nella settimana tra il 19 e il 25 aprile erano stati 5,73 milioni. I decessi legati alla malattia sono stati 93mila, rispetto agli 88mila dei sette giorni precedenti. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Italia: ieri si è arrivati a quasi 21 milioni di dosi somministrate (Qui i dati). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, martedì 4 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 07.00 – L’Ue apre all’ingresso dei turisti vaccinati. Von der Leyen: “È ora di far ripartire l’industria dei viaggi” – La Commissione propone di consentire spostamenti non essenziali a chi ha ricevuto, almeno 14 giorni prima dell’arrivo, l’ultima dose del vaccino. In Europa si allentano le restrizioni. In Germania stop per gli immunizzati dal prossimo weekend. Johnson: i viaggi potrebbero riprendere dal 17 maggio ma dobbiamo rimanere cauti.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Un caso variante indiana tra i 23 positivi del volo da India – Dei 23 positivi al test molecolare riscontrati fra passeggeri e membri dell’equipaggio del volo proveniente dall’India, atterrato a Fiumicino il 28 aprile, una sola persona presenta tutte le mutazioni tipiche della variante “indiana”. Lo si apprende dallo Spallanzani di Roma. “Altre 12 sono riconducibili a ceppi indiani mancanti di questa specifica mutazione” aggiunge l’istituto.

Claudio Marchisio positivo al Covid, la moglie: “Stiamo tutti bene” – Roberta Sinopoli, moglie dell’ex giocatore della Juventus, lo ha annunciato sui social affermando che risultano positivi anche lei e uno dei due figli: “Io ho perso gusto e olfatto”.

Vaccino: a giugno parere Ema su Pfizer per età 12-15 anni – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha avviato la valutazione di una domanda per estendere l’uso del vaccino Covid-19 Comirnaty di Pfizer-BioNTech a giovani di età compresa tra 12 e 15 anni. Lo rende noto l’Agenzia europea che comunicherà l’esito della valutazione a giugno. Il Comirnaty è attualmente autorizzato per l’uso in persone di età pari o superiore a 16 anni. Il comitato per i medicinali per esseri umani (Chmp) dell’Ema effettuerà una valutazione accelerata dei dati presentati dall’azienda che commercializza Comirnaty, compresi i risultati di un ampio studio clinico in corso su adolescenti a partire dai 12 anni di età, al fine di decidere se raccomandare l’estensione dell’indicazione. L’opinione del Chmp sarà quindi inoltrata alla Commissione europea, che emetterà una decisione finale legalmente vincolante applicabile in tutti gli Stati membri dell’Ue.

Figliuolo: “Valutiamo Astrazeneca a under 60” – Si sta valutando di estendere Astrazeneca alla “classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa”. Così il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, all’inaugurazione dell’hub vaccinale al polo acquatico a Roma. “I vaccini vanno impiegati tutti – ha sottolineato Figliuolo – Astrazeneca è consigliato a determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati”.

Ue propone allentamento restrizioni viaggi per turismo – La Commissione europea propone agli Stati membri di allentare le attuali restrizioni sui viaggi non essenziali nell’Ue per tenere conto dei progressi delle campagne di vaccinazione e degli sviluppi della situazione epidemiologica a livello mondiale. La Commissione propone di consentire l’ingresso nell’Ue per motivi non essenziali non solo a tutte le persone provenienti da Paesi con una buona situazione epidemiologica, ma anche a tutte le persone che hanno ricevuto l’ultima dose raccomandata di un vaccino autorizzato dall’Ue. Inoltre, la Commissione propone di innalzare, in linea con l’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Ue, la soglia relativa al numero di nuovi casi Covid-19 utilizzata per determinare un elenco di paesi da cui dovrebbero essere consentiti tutti i viaggi.

India: oltre 300 mila contagi per il dodicesimo giorno consecutivo – Almeno 368.147 nuovi contagi da Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 in India che, per il dodicesimo giorno consecutivo, supera quota 300 mila casi giornalieri. Al bilancio delle vittime del Coronavirus si aggiungono poi 3.417 morti, in lieve calo ai 3.689 decessi segnalati il giorno precedente, il numero più alto registrato in sole 24 ore dall’inizio della pandemia. L’India è il secondo Paese più colpito al mondo in termini assoluti dal Covid dopo gli Stati Uniti, che hanno superato i 32,4 milioni di contagi, ma in questo momento è quello che registra il più gran numero di nuovi contagi. Secondo il ministero della Salute di New Delhi, il numero totale di casi di contagio è aumentato fino a 19.925.604 nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime è invece salito a 218.959. Il sistema sanitario del Paese, soprattutto nelle principali città, è sottoposto a una pressione senza precedenti; mancano posti letto e anche presidi essenziali alla cura della malattia, come l’ossigeno.

Vaccini, tra il 5 e il 7 maggio arrivano altre 2,1 milioni di dosi Pfizer – Tra il 5 e il 7 maggio arriveranno in Italia altre due milioni e 100 mila dosi del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer e BioNTech. Lo conferma la struttura commissariale per l’emergenza pandemica secondo cui intanto è stata ultimata la distribuzione alle regioni di altre 2 milioni e 500 mila di dosi (oltre 2 milioni di AstraZeneca, 270 mila di Moderna e 160 mila di Johnson & Johnson) arrivate nei giorni scorsi all’aeroporto di Pratica di Mare. Ad oggi risultano complessivamente consegnate in Italia 24 milioni e 690 mila dosi di vaccino, l’83,1% delle quali già somministrate. In totale, nel nostro Paese sono state inoculate 20.755.863 di dosi di vaccini anti-Covid, mentre 6.249.347 di persone hanno completato il ciclo vaccinale.

