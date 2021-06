COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Cade l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in Italia a partire da oggi, mentre tutto il territorio nazionale entra in zona bianca. Continua a preoccupare però la diffusione della variante Delta, che riguarda ormai oltre il 16% dei contagiati e che ieri a Mosca ha fatto registrare un numero record di decessi per Covid. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione: in Italia il 32,72 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 28 giugno 2021, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 9:00 – Sileri: “Mascherine anche all’aperto è eccesso di prudenza” – Indossare la mascherina all’aperto, anche dove non ci sono altre persone, è un eccesso di prudenza. Parola del sottosegretario al ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, che commenta così la scelta della Campania, dove indossare le mascherine sarà ancora obbligatorio fino al 31 luglio nei centri urbani, nelle piazze e sul lungomare, secondo un’ordinanza del presidente Vincenzo De Luca. “Credo sia giunto il momento di togliere la mascherina all’aperto, o meglio di metterla in tasca”, ha detto Sileri. “Bisogna portarla sempre con sé e dove usarla in caso di assembramenti: come si fa con gli occhiali da vista, quando devi leggere li metti”. “In questo momento è un eccesso di prudenza tenerla anche dove non ci sono persone”, ha aggiunto il sottosegretario commentando la scelta della giunta regionale campana.

Ore 8:30 – Regno Unito: positivo il capo di Stato maggiore delle forze armate, isolati i vertici militari – Il capo di Stato maggiore delle forze armate britanniche, il generale Sir Nick Carter, è risultato positivo alla Covid-19, obbligando così all’auto-isolamento il ministro della Difesa Ben Wallace e sei tra i più alti esponenti dei vertici militari di Londra, comprese Marina e Aeronautica. “Il capo delle forze armate è risultato positivo durante un test di routine per il Covid. I colleghi che erano con lui in un incontro di alto livello la scorsa settimana, insieme al ministro, sono in auto-isolamento in linea con le linee guida del governo”, ha fatto sapere il ministero della Difesa britannico.

Ore 7:30 – Lussemburgo, positivo il premier Bettel: è vaccinato e aveva partecipato al Consiglio Ue – Il primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, è risultato positivo alla Covid-19, nonostante sia stato vaccinato con una prima dose di AstraZeneca, e si trova attualmente in auto-isolamento. La notizia arriva a due giorni dal Consiglio europeo di Bruxelles a cui Bettel ha partecipato insieme agli altri capi di Stato e di governo dell’Unione europea, che per il momento non sarebbero a rischio. Qui la notizia completa.

Ore 7:00 – Cade l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in Zona bianca – Oggi si compie un ulteriore passo verso la normalità. Da lunedì 28 giugno infatti, in Italia, nelle regioni in zona bianca, cade l’obbligo di mascherina all’aperto. Qui le nuove regole.

Bollettino: oggi 782 nuovi casi e 14 morti – In Italia ieri, domenica 27 giugno 2021, sono stati registrati 782 nuovi positivi e 14 morti per Covid. Qui i dati completi.

Figliuolo ammette: “Su AstraZeneca si poteva comunicare meglio” – Il generale Francesco Paolo Figliuolo ammette che sul vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca “si poteva comunicare meglio”. “Ci sono state più di dieci indicazioni diverse nel tempo”, ha ricordato durante un’intervista da Mara Venier durante il programma tv Domenica In, su RaiUno. Qui la notizia completa.

Rave party in provincia di Lodi: nel paese c’è la variante Delta – Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo, paese del lodigiano dove l’Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante delta in un focolaio Covid di 10 contagiati.Le persone sono arrivate a gruppi soprattutto dal nord Italia dalla mezzanotte in poi e alcuni partecipanti sono tuttora sul posto.

Covid – Vaccini, il 32,5% della popolazione ha completato il ciclo – In Italia finora sono state somministrate 49.474.512 dosi di vaccino anti-Covid a fronte di 54.661.030 dosi consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 17.572.404, vale a dire il 32,5% della popolazione sopra i 12 anni d’età.

