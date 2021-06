Il premier del Lussemburgo Bettel è positivo al Covid: ha partecipato al Consiglio Ue con Draghi

Il premier lussemburghese, che resterà isolato per almeno 10 giorni e continuerà a lavorare da casa, aveva ricevuto all’inizio di maggio una prima dose del vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca. Secondo l’emittente radiofonica locale RTL, il richiamo di Bettel era previsto giovedì 1 luglio.

#Geimpft. De Moien krut ech di éischt Dosis géint de #Covid19. Merci dem Personal am Impfzenter, wou alles perfekt geklappt huet. D’Impfung ass déi beschte Méiglechkeet, wéi mir d’Kris kënnen all zesummen hannert eis loossen. pic.twitter.com/7N3e7XUUNF — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) May 6, 2021

Bettel ha svolto un ruolo importante al Consiglio europeo della scorsa settimana, testimoniando la propria personale lotta per essere accettato come persona omosessuale e criticando il primo ministro ungherese Viktor Orban per le misure discriminatorie adottate da Budapest, tra cui una recente legge che vieta “la rappresentazione e la promozione dell’identità di genere diversa dal sesso alla nascita, il cambio di sesso e l’omosessualità” ai minori di 18 anni, definita “una vergogna” dalla presidente della Commisione Ue, Ursula von der Leyen.