Covid, le ultime notizie di oggi (25 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Non accenna ad arrestarsi la pandemia di Coronavirus, che ha causato oltre due milioni di vittime nel mondo, con l’Italia che ha ormai sorpassato la soglia degli 85mila decessi. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, lunedì 25 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

LA DIRETTA

Ore 07,00 – La Germania userà il trattamento sperimentale somministrato a Trump – La Germania sarà il primo Paese dell’Ue a usare contro il Covid il trattamento sperimentale a base di anticorpi che era stato somministrato al presidente Usa Donald Trump. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute tedesco Jens Spahn: “Il governo ha acquistato 200mila dosi per 400 milioni di euro – ha spiegato – – Questo cocktail di anticorpi monoclonali sarà utilizzato negli ospedali universitari la prossima settimana”.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino – Le persone attualmente positive al Covid sono 499.278 (+444). Il bilancio delle vittime ammonta a 85.461 (+299) decessi. I guariti invece sono 1.882.074 (+10.885), per un totale di 2.466.813 casi (+11.629): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 21.309 (-94) sono ricoverati in ospedale, 2.400 (+14) necessitano di terapia intensiva, mentre 475.569 si trovano in isolamento domiciliare. Diminuiscono i nuovi casi (11.629 contro i 13.331 di ieri) a fronte anche di un calo dei tamponi effettuati (216.211 contro i 286.331 di ieri). Cala anche il numero dei morti (299 contro i 488 di ieri), mentre si conferma il decremento dei ricoveri ordinari (-94, ieri il dato era di – 288). Salgono di 14 unità, invece, i ricoveri nei reparti di terapia intensive (ieri il dato era stato di -4). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 1.375 nuovi contagi, seguita dall’Emilia-Romagna con 1.208, dalla Campania con 1.069 e dal Lazio con 1.056 nuovi casi.

Israele, troppi casi, verso chiusura aeroporto – Oggi governo decide su proposta premier. Vaccinazione 16-18enni. Resta alto l’indice dei nuovi casi di Covid in Israele e per questo il governo, su proposta del premier Benyamin Netanyahu, discute oggi la possibilità di chiudere per almeno 2 settimane l’aeroporto Ben Gurion sia ai voli in arrivo sia a quelli in partenza. Se si decidesse in questo senso la chiusura avverrebbe in poco tempo ed è motivata – secondo l’ufficio del premier – «per impedire l’ingresso in Israele di altre mutazioni del virus». Nelle ultime 24 ore, si sono contate 2.394 nuove infezioni a fronte di 30.832 test (in quantità minore come sempre durante il riposo sabbatico) con un tasso di positività dell’8%. Sul fronte vaccinale, è stato deciso di allargare l’immunizzazione ai giovani dai 16 ai 18 anni di età in modo da consentire – è stato spiegato – una ripresa dell’attività scolastica e una quasi normalità di vita.

Brusaferro: “È stata la Lombardia a chiederci di ricalcolare l’Rt dopo aver modificato i numeri” – “E’ stata la Regione Lombardia a contattarci per chiedere di fare approfondimenti su alcuni indicatori. Gli abbiamo dato alcune informazioni assieme alla Fondazione Kessler. La Regione Lombardia il 20 ha poi caricato i suoi dati sul database dell’Istituto come ogni mercoledì. Venerdì mattina, l’altroieri, hanno scritto una mail al ministero e all’Istituto per chiedere di ricalcolare l’Rt della settimana precedente, la numero 35 del monitoraggio, con i dati di questa, la 36. Ripeto: il ricalcolo ce lo ha chiesto la Regione Lombardia”, ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità.

Mantovani: “Non ripetiamo vecchi errori. La seconda dose va fatta, nei tempi giusti” – “Non fare il richiamo del vaccino è un azzardo, si rischia di dare alla popolazione una copertura che non dura abbastanza. Non sappiamo se la variante inglese sia più letale, aspettiamo i dati. Ma l’Italia deve investire di più per mappare il genoma. Il mio nipotino vive a Londra: gli ho detto di andare alla scuola materna e di continuare a giocare con i suoi amici”, ha detto Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano e professore emerito all’Humanitas University.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

