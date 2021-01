Coronavirus Italia, bollettino oggi 25 gennaio: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 8.561

Decessi: 420

Tamponi effettuati: 143.116

Ricoveri in terapia intensiva: +21

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 491.630

Casi totali: 2.475.372

Decessi: 85.881

Guariti: 1.897.861

Secondo il bollettino di oggi, lunedì 25 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 8.561 i nuovi casi, contro i 11.629 di ieri, e 420 i morti (ieri erano stati 299), a fronte di 143.116 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 216.211). Risale a quasi il 6%, 5,98 per cento per la precisione, il tasso di positività che ieri era al 5,38 per cento.

Le persone attualmente positive al Covid sono 491.630 (-7.648). Il bilancio delle vittime ammonta a 85.881 (+420) decessi. I guariti invece sono 1.897.861 (+15.787), per un totale di 2.475.372 casi (+8.561): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 21.424 (+115) sono ricoverati in ospedale, 2.421 (+21) necessitano di terapia intensiva.

Diminuiscono rispetto a ieri i nuovi casi (8.561 contro i 11.629 di ieri) a fronte anche di una consistente diminuzione, così come avviene dopo ogni weekend, dei tamponi effettuati (143.116 contro i 216.211 di ieri). Torna a salire il numero dei morti (420, ieri erano stati 299), mentre risalgono sia i ricoveri ordinari (+115, ieri il dato era di -94) che le terapie intensive (+21 contro il +14 di ieri).

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 1.484 nuovi contagi, seguita dall’Emilia-Romagna con 1.164 e dalla Sicilia con 885 nuovi casi.

