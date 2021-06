Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – L’Italia si appresta a un nuovo allentamento delle misure anti-Covid: da lunedì 28 giugno nelle zone in fascia bianca cadrà l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. La curva epidemica è infatti in calo da settimane e intanto prosegue la campagna di vaccinazione: al momento sono circa 16,2 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 23 giugno 2021, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Rezza: “Segnalazioni variante Delta in moltissime regioni” – “Adesso che sta circolando la variante Delta riceviamo molte segnalazione in moltissime regioni italiane, si sta cercando in questo momento di fare contenimento”. Lo ha dichiarato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute, in audizione in commissione Sanità al Senato.

Recovery Fund, la Commissione Ue ha approvato il Pnrr dell’Italia – La Commissione europea ha approvato il Pnrr (Piano di ripresa e resilienza) presentato dal Governo italiano per poter accedere ai 209 miliardi del Next Generation Eu. Il via libera è stato annunciato negli studi di Cinecittà a Roma, in una conferenza stampa congiunta della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e del premier italiano Mario Draghi. “L’Italia è stata un’esempio per l’Europa, il vostro piano è ambizioso e lungimirante, c’è stata una cooperazione eccellente”, ha dichiarato von der Leyen. Per Draghi il Pnrr è “un piano per rendere il Paese più giusto e sostenibile per la sua crescita”. “Ora dovremo spendere i soldi bene e con onestà”, ha sottolineato il presidente del Consiglio. Leggi l’articolo.

Covid in Italia, il bollettino del 22 giugno – In Italia ieri, martedì 22 giugno 2021, si sono registrati 835 nuovi positivi al Covid-19 e 31 decessi legati alla pandemia. I dati si basano su 192.882 tamponi effettuati. Il tasso di positività è allo 0,4%. Qui il bollettino completo.

