Il Recovery Plan italiano, o Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), dovrà portare a un’Italia “più giusta”. Lo ha dichiarato oggi il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi dopo l’incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, venuta a consegnare al governo la “pagella” sul Recovery Plan italiano, o Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La commissione ha promosso il piano italiano, ma non gli ha dato il massimo dei voti. Su undici capitoli esaminati, infatti, la valutazione del Pnrr italiano conterrà dieci A e soltanto una B relativa alla voce “costi“.

“La sfida più importante è l’attuazione del piano. Siamo solo agli inizi”, ha spiegato il capo del governo italiano durante la conferenza stampa congiunta tenuta negli studi di Cinecittà, gestiti da Istituto Luce Cinecittà (controllata del Mef), e ora destinatari di un progetto specifico di rilancio sostenuto dai fondi del Recovery.

“L’importante che i fondi siano spesi tutti e bene. In maniera efficace e con onestà. Ci sono molti progetti pronti a partire”, ha aggiunto Draghi, che ha annunciato un investimento di 300 milioni di euro in Cinecittà,

“Una giornata di orgoglio per il nostro Paese. Abbiamo messo a punto un piano per rendere il Paese più giusto e sostenibile per la sua crescita”.

Nei giorni scorsi von der Leyen ha portato le valutazioni Ue anche in altre capitali, e visitato alcuni progetti che saranno finanziati con il Recovery.

Il via libera Ue al Pnrr: subito 25 miliardi per l’Italia

Con il suo ok al Pnrr, la Commissione Ue ha dato il via libera anche al 13 per cento di pre-finanziamento all’Italia, che tradotto significa 25 miliardi di euro entro luglio. Si tratta di un anticipo dei 191,5 miliardi che arriveranno gradualmente nelle casse del Paese fino al 2026, consentendo di sbloccare riforme e investimenti.

Intanto la Commissione dato il via libera al Pnrr della Germania, che porterà nelle casse di Berlino 25,6 miliardi di euro in sovvenzioni . “Questo piano contiene misure essenziali che sosterranno la Germania per farla uscire più forte dalla crisi del Covid”, ha detto von der Leyen questa mattina, giunta a Berlino dalla cancelliera Angela Merkel. “Le riforme e gli investimenti delineati contribuiranno alla digitalizzazione e alla decarbonizzazione dell’economia tedesca, in modo che sia meglio preparata per il futuro”.

