Covid, le ultime notizie di oggi 23 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Da lunedì in Italia torneranno le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riapriranno cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, venerdì 23 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 08.17 – Giappone si prepara a nuovo stato di emergenza, anche a Tokyo – Il governo del Giappone è pronto a proclamare lo stato di emergenza a Tokyo e in altri tre dipartimenti a tre mesi dall’avvio dei Giochi Olimpici in programma nella capitale, a causa dell’aumento dei casi di Covid. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il ministro nipponico incaricato di gestire l’emergenza Coronavirus, Yasutoshi Nishimura. “Non potremo contenere le varianti che hanno potenti capacità infettive, a meno che non adottiamo misure più forti”, ha affermato il ministro. Il provvedimento atteso nel corso della giornata riguarderà Tokyo e tre dipartimenti occidentali del Giappone: Osaka, Kyoto e Hyogo.

Ore 08.04 – India, nuovo record globale di contagi in un giorno: oltre 330 mila – L’India ha registrato 332.730 nuove infezioni da Covid-19 nelle ultime 24 ore, segnando un nuovo record globale di contagi in un solo giorno. Il Paese asiatico, secondo il ministero della Salute di New Delhi, si avvicina così sempre più alla soglia di 16 milioni di contagiati dall’inizio della pandemia, secondo solo agli Stati Uniti che ufficialmente mantengono il primato mondiale con quasi 32 milioni di infettati. In India sono stati registrati altri 2.263 decessi correlati al Coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime del Covid a 186.920. Nel Paese si registra una grave carenza di posti letto, medicinali e di riserve di ossigeno nelle strutture sanitarie, soprattutto nello Stato federato del Maharashtra, nella cui capitale Mumbai (ex Bombay) un incendio divampato ieri in un ospedale ha provocato la morte di 13 pazienti.

Ore 07.00 – Salvini: “Noi nel governo? Assolutamente sì, fiducia in Draghi” –“Assolutamente sì, siamo solo all’inizio. La nostra fiducia è a Draghi, non ai chiusuristi o ai ‘pauristi’”: così Matteo Salvini ha risposto alla domanda sulla volontà della Lega di restare al governo. “Conto che il prossimo decreto in Consiglio dei Ministri entro la metà di maggio abbia il sostegno e appoggio della Lega perché Draghi prenderà atto del fatto che scienza, salute, diritto al lavoro e diritto alle libertà debbano andare insieme”.

LE NOTIZIE DI IERI

Il bollettino – In Italia, giovedì 22 aprile 2021, si registrano 16.232 nuovi positivi e 360 morti. Ieri c’erano stati 13.844 nuovi casi e 364 morti. In totale sono stati effettuati 364.804 tamponi (ieri erano stati 350.034). Il tasso di positività è al 4,4 per cento, rispetto al 3,9% di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 472.196 (-3.439). Il bilancio delle vittime ammonta a 118.357 (+360). I guariti invece sono 3.330.392 (+19.125), per un totale di 3.920.945 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 22.094 (-690) sono ricoverati in ospedale, 3.021 (-55) necessitano di terapia intensiva, mentre 447.081 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 2.509 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.912 e dalla Puglia con 1.895 nuovi casi. Il bollettino.

Figliuolo: “A maggio in arrivo oltre 15 milioni di dosi” – A maggio arriveranno in Italia altre 15 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Lo ha assicurato oggi il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario per l’emergenza sanitaria, a margine della visita al punto vaccinale allestito a Matera in un tendone donato dal Qatar all’Italia nei pressi dell’ospedale Madonna delle Grazie. “A parte le dosi in arrivo e già arrivate che sono 1 milione e mezzo di Pfizer e le prime 180mila di Johnson & Johnson, da 27 al 29 arriveranno a livello nazionale oltre 2 milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 al 5 maggio, ulteriori quasi 2 milioni e 600 mila dosi e, per maggio, sono molto positivo perché le stime mi danno oltre 15 milioni”, ha detto il generale, accompagnato dal Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Nelle prossime ore, i due saranno a Potenza nell’altro tendone donato all’Italia dal Qatar, allestito come punto vaccinale in uno dei parcheggi dell’ospedale San Carlo.

Covid, ultime notizie – Ue rinuncia a opzione di acquisto per altre 100 mln dosi di AstraZeneca – L’Unione europea rinuncia a un’opzione di acquisto su altre 100 milioni di dosi del vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca. Lo ha annunciato oggi il portavoce della Commissione europea per gli affari sanitari, Stefan de Keersmaecker. La Commissione, ha affermato il funzionario, non ha esercitato l’opzione per acquistare le dosi e il termine per farlo è ormai scaduto. “Nel primo trimestre sono state consegnate all’Ue 30 milioni di dosi da AstraZeneca, meno di quanto pattuito”, ha ricordato Stefan de Keersmaecker. “Per il secondo trimestre, il contratto prevedeva 180 milioni di dosi: la società ha dichiarato di essere in grado di consegnarne solo 70 milioni”.

India, oltre 314 mila nuovi casi in un solo giorno: è record globale – L’India ha registrato 314.835 nuove infezioni da Covid-19 nelle ultime 24 ore, segnando un nuovo record globale di contagi in un solo giorno. Il Paese asiatico, secondo il ministero della Salute di New Delhi, supera così i 15,93 milioni di contagiati dall’inizio della pandemia, secondo solo agli Stati Uniti che ufficialmente mantengono il primato mondiale con oltre 31,86 milioni di infettati. In India sono stati registrati altri 2.104 decessi correlati al Coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime del Covid a 184.657. Nel Paese si registra una grave carenza di posti letto, medicinali e di riserve di ossigeno negli ospedali.

Covid, ultime notizie – Gimbe: 13 Regioni sopra soglia di saturazione delle terapie intensive – L’Italia ha registrato una diminuzione dei nuovi casi di Covid e dei decessi correlati nella settimana che va da 14 al 20 aprile, ma se continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali, ben 13 regioni restano sopra la soglia di allerta per l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive. La denuncia arriva dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, secondo cui nonostante il calo in termini assoluti dei nuovi casi (90.030 contro i 106.326 della settimana precedente), dei decessi (2.545 contro 3.083), degli attualmente positivi (482.715 contro 519.220), delle persone in isolamento domiciliare (456.309 contro 488.742), dei ricoverati con sintomi (23.255 contro 26.952) e di quelli nelle terapie intensive (3.151 contro 3.526), “la circolazione del virus resta ancora sostenuta”. “Con la progressiva riduzione dei nuovi casi settimanali, gli attualmente positivi, raggiunto il picco della terza ondata il 5 aprile (570.096), sono scesi a 482mila, un numero molto elevato ma ancora sottostimato dall’insufficiente attività di testing & tracing”.

