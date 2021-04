Covid Italia, bollettino oggi 22 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 16.232

Decessi: 360

Tamponi effettuati: 364.804

Terapie intensive: -55

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 472.196

Casi totali: 3.920.945

Decessi: 118.357

Guariti: 3.330.392

In Italia oggi, giovedì 22 aprile 2021, si registrano 16.232 nuovi positivi e 360 morti. Ieri c’erano stati 13.844 nuovi casi e 364 morti. In totale sono stati effettuati 364.804 tamponi (ieri erano stati 350.034). Il tasso di positività è al 4,4 per cento, rispetto al 3,9% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 472.196 (-3.439). Il bilancio delle vittime ammonta a 118.357 (+360). I guariti invece sono 3.330.392 (+19.125), per un totale di 3.920.945 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 22.094 (-690) sono ricoverati in ospedale, 3.021 (-55) necessitano di terapia intensiva, mentre 447.081 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 2.509 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.912 e dalla Puglia con 1.895 nuovi casi.

