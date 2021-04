Covid, le ultime notizie di oggi 20 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Dal 26 aprile in Italia torneranno le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riapriranno cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia. Superata quota 15 milioni di somministrazioni (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, martedì 20 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Gli Usa sconsigliano viaggi nell’80% dei paesi del mondo – Gli Stati Uniti annunciano “un significativo aumento” nel numero dei paesi nei quali sconsigliano di viaggiare perché ad alto rischio per il coronavirus. L’aggiornamento delle linee guida sui viaggi comunicato dal dipartimento di Stato, “per riflettere meglio” le linee guida delle autorità sanitarie (Centers for Disease Control and Prevention, Cdc), estenderà questa settimana il massimo grado di allerta (livello 4, “do not Travel”) a circa l’80% dei paesi del mondo. “La pandemia da Covid-19 continua a porre rischi senza precedenti per i viaggiatori – si legge nella nota – e alla luce di questi rischi, il dipartimento di Stato raccomanda con forza i cittadini americani di riconsiderare i viaggi all’estero”. Questo non comporta necessariamente, precisano da Foggy Bottom, “una revisione della situazione sanitaria in ogni singolo paese, ma riflette piuttosto un aggiornamento del sistema del Travel Advisory del dipartimento di Stato sulla base delle attuali valutazioni epidemiologiche dei Cdc”.

LE NOTIZIE DI IERI

Il bollettino: 8.864 casi e 316 morti – In Italia si registrano oggi 8.864 nuovi positivi e 316 morti. Le persone attualmente positive al Covid sono 493.489 (-11.122). Il bilancio delle vittime ammonta a 117.243 (+316). I guariti invece sono 3.268.262 (+19.669), per un totale di 3.878.994 casi. Qui i dati completi.

Costa: “Si può valutare coprifuoco oltre le 22” – Lo ha detto, a commento del percorso graduale di riaperture deciso dal Governo, Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto a Sky TG24 nel corso di “Buongiorno”. “Finalmente la politica si è assunta la responsabilità di decidere. Ci vuole tanta responsabilità e consapevolezza, siamo all’inizio di un percorso”, ha aggiunto. L’articolo integrale.

Covid, ultime notizie – Israele, Netanyahu: “Accordo con Pfizer per milioni dosi nel 2022” – Israele ha firmato con Pfizer un accordo per l’acquisto di milioni di dosi di vaccino per l’anno 2022. Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo che è stata inoltre concordata un’opzione per l’acquisto di altre milioni dosi. I vaccini in questione – è stato detto – risultano efficaci nel combattere le varianti del virus. Netanyahu ha quindi auspicato di poter presto raggiungere un accordo anche con Moderna. “Israele – ha sottolineato il premier – continuerà a guidare la lotta mondiale contro il Covid. Non ci saranno più lockdown, sono finiti”.

Pfizer annuncia altre 100 milioni di dosi all’Ue nel 2021 – Pfizer-BioNTech ha annunciato oggi che fornirà altre 100 milioni di dose del vaccino anti-Covid all’Unione europea nel 2021. La rende noto la stessa Pfizer in un comunicato. L’annuncio, spiega, è il risultato della decisione della Commissione europea di esercitare l’opzione di acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi nell’ambito dell’Advanced Purchase Agreement ampliato, firmato il 17 febbraio 2021. Questa ulteriore fornitura porta il totale delle dosi del vaccino all’Ue a 600 milioni.

