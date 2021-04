Covid, il parere dell’Ema sul vaccino Johnson&Johnson

L’agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il suo sostanziale via libera al vaccino anti-Covid Johnson & Johnson. Il comitato per la sicurezza (Prac) ha rilevato “possibili legami con rare trombosi“, ma ha confermato che il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane favorevole alla somministrazione. Lo rende noto l’Ema in un comunicato.

Nelle informazioni sul prodotto per il vaccino Janssen dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con piastrine basse, per i quali gli esperti hanno trovato “un possibile collegamento” con la dose Johnson & Johnson. Il Prac ha anche concluso che questi eventi vanno elencati come effetti collaterali molto rari del vaccino.

“Tutti i casi si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione, la maggioranza nelle donne. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati”, si legge nella nota Ema.

“I casi esaminati erano molto simili a quelli verificatisi con il vaccino Vaxzevria, sviluppato da AstraZeneca”, precisano gli esperti. “Nel giungere alla sua conclusione, il Comitato ha preso in considerazione tutte le prove attualmente disponibili, inclusi otto segnalazioni degli Stati Uniti di casi gravi di insoliti coaguli di sangue associati a bassi livelli di piastrine, uno dei quali ha avuto esito fatale. Al 13 aprile 2021, oltre 7 milioni di persone avevano ricevuto il vaccino di Janssen negli Stati Uniti”.

“La valutazione scientifica dell’Ema è alla base dell’uso sicuro ed efficace dei vaccini Covid-19. L’uso del vaccino durante le campagne di vaccinazione a livello nazionale terrà conto della situazione pandemica e della disponibilità di vaccini nei singoli Stati membri”, scrive l’Ema. “Gli operatori sanitari e le persone che riceveranno il vaccino devono essere consapevoli della possibilità che si verifichino casi molto rari di coaguli di sangue associati a bassi livelli di piastrine nel sangue entro tre settimane dalla vaccinazione“, spiega l’Agenzia europea per i medicinali. “Il Covid-19 è associato a un rischio di ospedalizzazione e morte. La combinazione segnalata di coaguli di sangue e piastrine basse è molto rara e i benefici complessivi del vaccino Janssen nella prevenzione del Covid superano i rischi degli effetti collaterali“, conclude l’Ema.

J&J, le ragioni dello stop

L’Ema dà così via libera all’uso del siero, dopo i casi di reazioni gravi registrati negli Stati Uniti che avevano portato ad uno stop precauzionale. L’Ema ha sottolineato che si tratta di rischi contenuti e che i benefici sono decisamente maggiori. Una decisione molto simile a quella presa in precedenza per AstraZeneca. Si sblocca così l’uso del vaccino monodose di Johnson&Johnson nel Vecchio Continente, pur con le stesse raccomandazioni già adottate nel caso del siero AstraZeneca per quanto riguarda i rischi legati alle trombosi.

Intanto a Roma si tiene la riunione dei tecnici del ministero della Salute: l’ipotesi più probabile, riferisce Repubblica, è che l’Italia raccomandi l’uso del vaccino Johnson & Johnson per gli over 60. Già ieri il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco Nicola Magrini aveva dichiarato: “Auspico che già dal pomeriggio vi possa essere una liberatoria o un semaforo verde per questo vaccino, fermato per la bassissima frequenza, un caso su un milione di vaccinati negli Usa, di una sindrome poco conosciuta e rarissima associata. L’orientamento di massima precauzione che si potrebbe tenere – ha ammesso – potrebbe essere quello di indicare il vaccino J&J solo per la popolazione più anziana, considerando che i rarissimi eventi che i sono verificati hanno riguardato tutti persone con meno di 55 anni”.

In settimana inoltre sono attese le raccomandazioni dell’Ema sulla somministrazione della seconda dose del vaccino AstraZaneca e nei prossimi giorni arriverà anche un aggiornamento sull’efficacia del Remdesivir per il trattamento del Covid. Negli Stati Uniti, intanto, la Food and Drug Administration (Fda) ha chiesto lo stop alla produzione del vaccino Johnson & Johnson nello stabilimento di Baltimora dove il mese scorso erano state rovinate circa 15 milioni di dosi. L’azienda aveva spiegato di avere identificato un lotto di dosi in uno stabilimento di Baltimora gestito da Emergent BioSolutions “che non soddisfaceva gli standard di qualità”.

Leggi anche: 1. Draghi a TPI : “Faremo debito buono. Stellantis? Dossier non è aperto”; // 2. Come cambia il colore delle regioni: Campania in zona arancione, la Sicilia evita il rosso; // 3. Dal 26 aprile ristoranti aperti anche a cena, tornano i cinema: arriva il “giallo rafforzato”; // 4. Draghi: “Dal 26 aprile torna la zona gialla. Riaprono scuole e attività all’aperto”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Dal terrorismo ai migranti: ecco perché l’uccisione del presidente del Ciad Idriss Deby Itno riguarda anche l’Europa La Danimarca nega l’asilo ai rifugiati siriani: “Paese sicuro, possono tornare a casa” Il presidente del Ciad è stato ucciso durante un’azione militare contro i ribelli