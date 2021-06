Covid, le ultime notizie di oggi 2 giugno 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna vaccinale in Italia. Il commissario per l’emergenza Figliuolo ha dichiarato che ci sono “oltre 20 milioni di dosi in arrivo” e che a giugno daremo la spallata” alla pandemia di Coronavirus. Finora ha completato il ciclo vaccinale circa il 22,6% della popolazione (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 2 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 07,30 – Vaccinati 12,9 milioni di italiani – Finora in Italia sono state somministrate 35.435.853 dosi di vaccino anti-Covid a fronte di 39.958.409 dosi consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 12.294.543, vale a dire il 22,6% della popolazione over 12.

COVID: LA GIORNATA DI IERI

Il bollettino dell’1 giugno: 2.483 casi e 93 decessi – Ieri, martedì 1 giugno 2021, in Italia sono stati registrati 2.483 nuovi casi di Covid-19 e 93 decessi legati alla pandemia. Lo certifica il consueto bollettino quotidiano diffuso da Ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità sulla base dei numeri forniti dalle Regioni. I dati si badano su 221.818 tamponi. Il tasso di positività è all’1,1%.

Covid e ristoranti, ministero Salute: rimane il limite di 4 persone a tavola – Nelle attività dei servizi di ristorazione, il consumo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, precisa il ministero. Limite che resta sia nelle zone gialle che in quelle bianche. Nei giorni scorsi erano arrivate linee guida del Cts: i tavoli devono essere distanziati e si proponeva di far indossare la mascherina sempre tranne quando si beve o mangia, ma l’idea non sarebbe passata.

L’Oms dà il via libera al vaccino cinese Sinovac – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha concesso l’omologazione d’urgenza al vaccino cinese Sinovac. “L’Oms – si legge in una nota – ha validato oggi l’utilizzo d’urgenza del vaccino anti Covid-19 Sinovac-CoronaVac, assicurando agli Stati, ai finanziatori, alle agenzie e alle comunità che si tratta di un vaccino che rispetta gli standard internazionali riguardanti la sicurezza, l’efficacia e la produzione”.

Cina, nuovo focolaio a Guangzhou – Un nuovo focolaio di Covid-19, collegato a “un ceppo a rapida diffusione trovato per la prima volta in India” e individuato nella città industriale di Guangzhou, sta preoccupando la Cina: un intero quartiere è finito in lockdown, è stato lanciato un test di massa e sono partite restrizioni agli spostamenti con oltre 500 voli cancellati soltanto nella giornata di ieri.

Calcio, Vidal positivo al Covid – Il centrocampista cileno dell’Inter Arturo Vidal è risultato positivo al test per il Covid ed è stato ricoverato in ospedale in Cile. Vidal era rimasto isolato per 72 ore nel ritiro della nazionale che giovedì a Santiago del Estero incontrerà l’Argentina per le qualificazioni ai prossimi mondiali, dopo aver manifestato «una sindrome febbrile dovuta a tonsillite». Venerdì era stato vaccinato insieme ad altri compagni di squadra.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO