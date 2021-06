COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 2 GIUGNO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 2.897

Decessi: 62

Tamponi effettuati: 226.272

Terapie intensive: – 56

Tasso di positività: 1,3%

IL COVID IN ITALIA: BOLLETTINO DI OGGI 2 GIUGNO 2021

Il bollettino Covid di oggi, mercoledì 2 giugno 2021, registra 2.897 nuovi casi di Covid-19 (contro i 2.483 di ieri) e 62 decessi legati alla pandemia. In crescita oggi la curva epidemica in Italia. Come di consueto, i dati sono diffusi da Ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità sulla base dei dati forniti dalle Regioni. Ieri i casi segnalati erano stati 2.483, 93 i morti.

Con un numero di tamponi pari a 226.272, appena 5mila in più di ieri, il che fa risalire, di poco comunque, il tasso di positività: 1,3% contro l’1,1% di ieri. I decessi registrati oggi sono 62, numero inferiore a quello di ieri (93), per un totale di 126.283 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri, al momento sono 5.858 le persone in ospedale nei reparti ordinari (-334 su ieri), calano di 56 i ricoverati in terapia intensiva (ieri -44), con meno ingressi del giorno, 33 contro i 41 di ieri, portando l’attuale totale a 933. Per il secondo giorno di fila, quindi, ricoverati in terapia intensiva sotto quota mille.

