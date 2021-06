Si sono accampate già ieri notte (in barba al coprifuoco), le persone desiderose di ricevere una dose di vaccino Johnson&Johnson al primo open day dell’Emilia-Romagna, all’hub della Fiera di Bologna. Questa mattina di mercoledì 2 giugno alle otto, le persone in fila erano oltre 5mila, in una lunga coda che ha attraversato tutta piazza della Costituzione, passando per via Aldo Moro, via Stalingrado e via Calzoni, per circa un chilometro di fila. L’Ausl era partita con 1.200 dosi, alla fine sono state somministrate 3mila.

Malori e tensioni: intervengono i carabinieri

Ma fuori dall’hub si è creata tensione per la gestione della fila, con persone che, dicono i presenti, l’avrebbero saltata cercando di passare avanti. Tensione che ha costretto i carabinieri a intervenire. Tra la gente ammassata fuori dalla porta dell’hub di Bologna alcune persone si sono sentite male e sono state soccorse dal personale dell’hub. Lo riporta Rainews.

Il sindaco Merola: “Mi scuso io per i disagi”

Il sindaco Virginio Merola si è scusato per l’accaduto: “L’Ausl ha lavorato in perfetta buona fede per dare un servizio in più. Stavolta ha sottovalutato la capacità di aggregazione che hanno queste iniziative, rimedierà. Mi scuso io per i disagi. Detto questo, vedrete che la prossima volta faremo meglio: l’importante è sapere che fino ad ora hanno lavorato bene e un errore ci sta”. Così, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il sindaco Merola ha replicato a chi gli chiedeva un commento sulla gestione dell”Open Day’ aperto all’hub vaccinale in Fiera a Bologna che ha visto lunghe code con migliaia di persone già dalla scorsa notte e che ha registrato attimi di tensione. “Soddisfatta” invece l’Ausl che, pur ammettendo di essersi aspettata tante persone, promette: “Ne faremo altri”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO