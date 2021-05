Covid, le ultime notizie di oggi 17 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Oggi, 17 maggio 2021, la cabina di regia del governo si riunirà per aggiornare i divieti e fare un ulteriore passo in avanti verso un graduale ritorno alla normalità. Intanto, in Italia sono più di 8 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 17 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 07.00 – Di Maio: “È ora di superare il coprifuoco” – “È il momento di superare il coprifuoco. Il bollettino ci consegna dei dati in netto miglioramento. Per la prima volta da ottobre le vittime scendono sotto quota 100 e i contagi si fermano a circa 5.700 positivi. L’obiettivo ovviamente deve essere quello di azzerare tutto, ma nel frattempo iniziamo a vedere i primi effetti della campagna di vaccinazione”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. “Da uno studio pubblicato dall’Istituto superiore di sanità emerge anche l’efficacia del vaccino: 35 giorni dopo la somministrazione della prima dose il rischio decesso per covid cala del 95%, il rischio ricovero del 90% e quello di contrarre l’infezione dell’80%. Questi dati ci dicono che ora è il momento di superare il coprifuoco”, ha spiegato. “Lo dobbiamo fare anche per diventare davvero attrattivi per i turisti stranieri e permettere ai nostri ristoratori e commercianti di lavorare al meglio, così da sfruttare il potenziale della stagione estiva e rimettere in moto l’economia del Paese – ha aggiunto -. Andiamo verso una nuova normalità e stiamo per riconquistare tutte le nostre libertà. Rimaniamo uniti, avanti”.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Gelmini, prossime settimane rivedremo coprifuoco – La cabina di regia in programma domani posticiperà il coprifuoco “almeno alle 23”, ma con i dati in miglioramento e un numero sempre più ampio di cittadini vaccinati “è realistico ipotizzare che nelle prossime settimane verrà rivisto”. Lo dice il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini in un’intervista nell’edizione di Palermo di ‘Repubblica’ ribadendo che la ripartenza sarà a “piccoli passi sapendo” però”che la prospettiva certa è quella di poter tornare preso a correre”. La migliore “garanzia” per mettersi alle spalle l’emergenza, aggiunge, è”il comportamento responsabile di ciascuno di noi”: in queste settimane “stiamo gradualmente riaprendo il paese, ma la sicurezza è la precondizione necessaria per proseguire con il ritorno alla normalità'”. E dunque va “indossata sempre la mascherina, rispettato il distanziamento sociale e i protocolli anti contagio”.

Covid, ultime notizie – In Basilicata sei comuni in zona rossa fino al 23/5 – Sei comuni della Basilicata “gialla” saranno in zona rossa da oggi e fino a domenica prossima,. 23 maggio. Lo ha disposto, con una nuova ordinanza sull’emergenza coronavirus, il presidente della Regione, Vito Bardi. In particolare, nuove zone rosse sono state decise per Anzi, Pietrapertosa e Rivello (Potenza), mentre sono state confermate quelle per Acerenza, Ripacandida (Potenza) e Rotondella (Matera). Secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Giunta lucana, “con la stessa ordinanza è stata disposta la revoca, a partire dal 16 maggio, della zona rossa per Balvano, Rionero in Vulture (Potenza) e Garaguso (Matera)”.

Argentina, morti oltre quota 70.000 – L’Argentina, impegnata a contrastare la terza ondata della pandemia da Covid-19, ha superato quota 70.000 morti. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie a Buenos Aires. L’ultimo rapporto del ministero della Salute ha rivelato che nelle ultime 24 ore il numero dei contagi registrati è stato di 21.469, portando il totale generale a 3.290.935 infettati. I morti sono stati 400, un numero che ha fatto raggiungere al bilancio generale dal marzo 2020 di questo settore quota 70.253. Infine, per quanto riguarda le unità di rianimazione, il rapporto segnala che in esse sono ricoverati attualmente 5.517 persone, con una occupazione dei letti del 70% sul territorio nazionale e del 76.5% nell’area metropolitana di Buenos Aires.

