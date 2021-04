Covid, le ultime notizie di oggi 12 aprile 2021 in Italia e nel mondo

Ore 07.00 – Vaccini, Speranza: “Stiamo lavorando a un green pass. Errori dell’Europa nel negoziare i contratti” – Sotto le festività pasquali è stato possibile fare viaggi all’estero perché “abbiamo sempre mantenuto livello di reciprocità con gli altri Paesi impegnandoci a livello europeo a non troncare le relazioni internazionali e stabilendo, a Natale come a Pasqua, che ci fosse una forma di quarantena, anche se breve come elemento di deterrenza. Purtroppo in questa fase il messaggio che diamo ai nostri cittadini è di evitare viaggi fuori il più possibile”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di ‘Che tempo che fa. “Stiamo lavorando al green pass che sarà una specie di certificato verde che consentirà ai paesi europei una più facile mobilità”, ha aggiunto Speranza.

“Non c’è dubbio che in tema di vaccini sarebbero stati auspicabili tempi più rapidi e veloci, ma continuo a pensare che non abbiamo affatto sbagliato a comprarli a livello europeo. Avremmo forse dovuto farci la guerra, un Paese contro l’altro, e invece abbiamo deciso di acquistarli insieme. Forse i contratti potevano essere costruiti con maggiore accortezza, forse la Commissione europea poteva essere più veloce”, ha ammesso Speranza.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Sicilia, Musumeci: “Se continua così costretti a chiudere” – “Quello che mi preoccupa è la Sicilia. Quello che abbiamo registrato in provincia di Palermo vale anche per il resto dell’Isola: abbiamo un Rt di 1,22, il massimo è 1,25. E’ facile pensare che se la soluzione del palermitano dovesse estendersi ad altre due o tre zone della Sicilia, saremo costretti a chiudere”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, oggi a Catania, incontrando la stampa per fare il punto sui contagi Covid e sulla campagna vaccinale in Sicilia. L’Isola è al momento in fascia arancione, ma da domani al 22 aprile l’intera provincia di Palermo sarà in zona rossa.

Vaccino AstraZeneca, scaduto l’ultimatum Ue: “State violando il contratto” – Il 19 marzo Bruxelles aveva chiesto formalmente, con una missiva, all’azienda “di porre rimedio alle sostanziali violazioni contrattuali entro venti giorni” chiedendo di “recuperare senza ulteriori ritardi sull’arretrato nella produzione e consegna delle dosi e di mitigare qualunque danno causato”. Il termine è scaduto l’8 aprile.

Vaccini, Fontana: somministrate 2 mln dosi e acceleriamo – “Due milioni di somministrazioni, vicini alle 50.000 dosi giornaliere. Obiettivo estate sicura! “: il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha scritto sui suoi social aggiungendo che la regione “sta nettamente accelerando”. “Affrontiamo i problemi, li risolviamo e corriamo veloci. Siamo in costante equilibrio tra i vaccini che riceviamo – ha aggiunto – e le dosi che somministriamo. Dobbiamo riceverne molti di più!”

Vaccini, Zingaretti: se sì di Ema e Aifa comprare Sputnik – “Il problema sono i flussi delle forniture di vaccini che abbiamo. E’ ovvio che prima di tutto serve l’approvazione dell’ Ema e dell’Aifa. Se Italia e Ue valutassero lo Sputnik come un vaccino valido, allora per salvare gli esser umani dobbiamo inoculare quei vaccini che salvano la vita”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a “In mezz’ora” su Rai 3. All’osservazione di Lucia Annunziata che Salvini fu accusato di essere filo-russo per aver proposto l’acquisto di Sputnik, Zingaretti ha replicato: “Questo è il cuore del problema, la distinzione tra rapporto euro atlantico, e la base scientifica di uno strumento con cui salviamo le imprese e donne e uomini dal rischio di morte. Io credo che il governo italiano dovrà decidere.

