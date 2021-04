Covid, le ultime notizie di oggi 1 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Le restrizioni per arginare la diffusione del Covid-19 continuano a essere in vigore in Italia e nel resto d’Europa. Per quanto riguarda i vaccini, in Italia finora sono state somministrate 9,8 milioni di dosi a fronte di 11,2 milioni consegnate [3 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi raccomandate – qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 1 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Incontro tra Speranza e Salvini prima del Cdm: “Posizioni distanti” – Roberto Speranza ha ricevuto il segretario leghista Matteo Salvini nel pomeriggio, prima della riunione del Consiglio dei ministri che ha varato le nuove restrizioni anti Covid fino al 30 aprile. L’incontro è stato chiesto dal ministro della Salute e si è svolto nel suo ufficio al ministero, viene riferito da fonti leghiste. “Si è trattato di un colloquio cordiale ma le posizioni restano distanti”, commentano le stesse fonti.

Ore 06.30 – Dl Covid, protesta dei sindaci: “Misure decise senza di noi” – “Leggiamo dalle agenzie di stampa che il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge in materia di misure anticovid. Scopriamo ch non ci sono più zone bianche e gialle e che molte attività economiche resteranno chiuse per ancora un mese senza alcuna certezza sui tempi di erogazione dei ristori per le chiusure precedenti. E per la prima volta i sindaci e i presidenti di Provincia non sono stati consultati né informati sulle misure contenute nel testo”. Lo dichiara Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci. “Devo dire che in un momento così delicato per il Paese tutto ci aspettavamo tranne che una frattura nella collaborazione istituzionale. Non ci sembra proprio un buon inizio nel rapporto con i territori e le comunità locali. Eppure da oltre un anno noi sindaci ci siamo distinti per responsabilità e leale collaborazione istituzionale, mettendo sempre la nostra faccia anche su provvedimenti e scelte non direttamente ascrivibili alle competenze delle amministrazioni locali. Vorrà dire che chiederemo ai ministri di venire a spiegare il provvedimento per strada e nelle piazze dove fino a oggi eravamo noi a fare da bersaglio alle legittime proteste dei cittadini”.

COVID. COSA È SUCCESSO IERI

La Francia in lockdown – La Francia passa in zona rossa totale: lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, in un discorso alla nazione trasmesso su tutte le tv. Le regole di “allerta rafforzata” disposte per la regione di Parigi e altri 18 territori “saranno estese in tutto il paese”, compresa la chiusura dei negozi non essenziali e il coprifuoco dalle 19. Dopo un anno quindi Macron richiude le scuole. Da martedì prossimo sono previste una settimana di insegnamento a distanza, poi due settimane di vacanze per tutti (come era previsto ma senza diversificazioni regionali), quindi dal 26 aprile il rientro per materne ed elementari con medie e licei a distanza. Dal 3 maggio, tutti di nuovo in classe (qui la notizia completa).

Approvato il nuovo Decreto Draghi – Il Cdm ha approvato il nuovo DECRETO DRAGHI. Ecco cosa prevede:

• “Scudo” per vaccinatori che seguono regole

• Stop deroghe Regioni su scuole in presenza

• Obbligo vaccino anche a farmacisti

• Stop a visite agli amici in zona rossa fino al 30 aprile

• Concorsi pubblici in presenza dal 3 maggio

Recovery Fund, Camera: Aula approva risoluzione maggioranza – Con 412 voti a favore, 11 contrari e 44 astenuti l’Aula della Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU. Il gruppo di Fdi si è astenuto.

La Lombardia in zona rossa fino all’11 aprile: “Troppa pressione sugli ospedali” – “La Lombardia continuerà a essere zona rossa ancora per un po’”. Troppo alta la pressione sugli ospedali: 862 pazienti ricoverati in terapia intensiva, altri 7.109 posti letto occupati negli altri reparti Covid. La zona rossa dovrebbe dunque essere confermata per un’altra settimana (fino all’11 aprile). Lo ha confermato il presidente della Regione, Attilio Fontana.

EMA, su AstraZeneca benefici superano i rischi – L’Agenzia europea per i Medicinali (EMA) ritiene, “come comunicato il 18 marzo, che i benefici del vaccino AstraZeneca nella prevenzione del Covid-19, con il rischio associato di ospedalizzazione e morte, superino i rischi di effetti collaterali”. In una nota divulgata oggi in riferimento alla segnalazione di rarissimi casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese, l’EMA ha spiegato che “maggiori dati e consigli per gli operatori sanitari e il pubblico sono disponibili nelle informazioni sul prodotto del vaccino e nella relativa comunicazione diretta con gli operatori”. “Le persone vaccinate devono essere consapevoli della remota possibilità che si verifichino questi tipi molto rari di coaguli di sangue”, prosegue l’Agenzia. “In caso di sintomi indicativi di problemi di coagulazione come descritto nelle informazioni sul prodotto, bisogna immediatamente rivolgersi a un medico e informare gli operatori sanitari della loro recente vaccinazione”.

AstraZeneca:”Tornare a fiducia e frenare emotività elevata” – “Bisogna tenere conto dei dati e della scienza: questo è un primo elemento importante per far tornare la fiducia. L’altro è che sempre più persone si stanno vaccinando anche in Italia con AstaZeneca. Le persone ricorderanno di essersi vaccinate ed è importante per far tornare la fiducia e frenare l’emotività forse un po’ elevata che c’è stata nelle ultime settimane”. Lo ha detto l’ad di Astrazeneca in Italia, Lorenzo Wittum, al webinar organizzato dall’American Chamber of Commerce in Italy. Wittum ha anche spiegato che gli effetti collaterali del vaccino di AstraZeneca “sono allineati agli effetti collaterali di tutti i vaccini”.

Covid, in Francia attese nuove restrizioni – Il governo francese potrebbe inasprire le restrizioni per frenare la diffusione del Covid, mentre Oltralpe continuano ad aumentare i ricoveri ospedalieri. In serata, il presidente francese Emmanuel Macron si rivolgerà al Paese per annunciare ulteriori misure a livello nazionale dopo aver optato in precedenza per una serie di restrizioni a livello regionale, contro il parere del Cts transalpino. Il capo dello Stato si rivolgerà alla nazione con un discorso in televisione atteso per le ore 20.

Vaccino, Burioni: “Efficacia su bimbi cruciale per battere virus” –“Il vaccino Pfizer sembra essere sicurissimo ed efficacissimo anche tra i 12 e i 15 anni. Questo è un dato fantastico che se confermato (e secondo me lo sarà) risulterà fondamentale per sconfiggere COVID-19”. Lo scrive su Facebook il virologo Roberto Burioni.

Il Canada sospende AstraZeneca per gli under 55 – Dopo la decisione di ieri della Germania, anche il Canada ha deciso di sospendere le somministrazioni del vaccino Astrazeneca, in questo caso per le persone sotto i 55 anni di età. La decisione è arrivata in seguito alle raccomandazioni del National Advisory Committee on Immunization. “C’è una sostanziale incertezza sui benefici di somministrare Astrazeneca agli adulti sotto i 55 anni considerati i potenziali rischi”, ha detto il vicepresidente della commissione, Shelley Deeks.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

