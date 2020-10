Covid: per i trasporti in Italia spesi solamente 120 milioni nonostante l’emergenza

Nonostante l’emergenza Covid in Italia e la necessità di evitare gli assembramenti sui mezzi pubblici, per i trasporti sono stati spesi 120 milioni sui 300 messi a disposizione nei mesi scorsi dal ministero. Lo rivela il quotidiano La Stampa, secondo cui molte Regioni hanno fatto sapere di non averne avuto bisogno. Inoltre, come spiegano dal Mit, in alcune situazioni, come nelle aree metropolitane ad alta densità, spesso vi sono problemi di saturazione delle linee per cui non si può fare più di tanto. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, tra bus rimessi in servizio e bus turistici a partire dal 14 settembre sono stati mobilitato poco più di 1.600 mezzi di trasporto. In cima alla classifica delle Regioni che ha attivato più bus c’è la Campania, che ha mobilitato 350 mezzi, di cui 290 già in funzione, seguita dall’Emilia-Romagna con 206, dalla Toscana con 200, dal Veneto con 184 (tutti turistici) e dalle Marche con 151, di cui 118 turistici.

La Lombardia ha aggiunto 80 bus turistici e ha in programma di investire da qui al 31 dicembre 11 milioni di euro, mentre il Lazio ha aggiunto 130 mezzi e stanziato 10 milioni. Altre Regioni, come ad esempio la Liguria, non hanno avanzato richieste al ministero dei Traporti perché non registrano “particolari criticità nell’affollamento dei mezzi”. Secondo i dati Istat, riportati inn uno studio dell’Inail e agli atti del Comitato Tecnico Scientifico, ogni giorno circa 30 milioni di italiani si spostano per raggiungere il luogo di studio (18,5%) o di lavoro (35,5%).

Leggi anche: 1. Coprifuoco in Lombardia: cosa cambia adesso / 2. “Ci sono più casi solo perché facciamo più tamponi”. Non è proprio così, positivi quadruplicati / 3. Lombardia, i numeri che hanno deciso il coprifuoco: “600 persone in rianimazione entro fine mese e 4 mila ricoverati”

4. Il grande flop di Immuni: ecco dove si inceppa il tracciamento e i contagiati circolano indisturbati / 5. Studentessa di 14 anni scopre una possibile cura: “Molecola che inibisce il Coronavirus” / 6. Reportage tra le palestre di Roma minacciate dal governo: “Noi capri espiatori del contagio, siamo a norma ma pagheremo gli errori di altri” | VIDEO

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Milano, il direttore dell’Ats: “I tamponi non ci salveranno, bisogna stare a casa e tagliare attività non essenziali” Crisanti: "Il governo ha ignorato il mio piano, chiusure si potevano evitare" Covid, oggi positivo il 12,4% dei tamponi: la percentuale, regione per regione