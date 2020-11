Covid, runner muore: l’amico viene multato per aver violato il Dpcm

Un runner cade in un burrone e muore, mentre il suo amico viene multato per aver violato le norme anti-Covid dell’ultimo Dpcm: è quanto avvenuto in provincia di Sondrio lo scorso 14 novembre. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, un runner 36enne di Castello dell’Acqua e il suo amico Simone Massetti, di 34 anni, si trovavano sui monti di Spriana quando quest’ultimo è precipitato nel vuoto. L’amico ha cercato di fermare la caduta di Massetti senza però riuscirci.

Il 36enne, così, ha lanciato l’allarme al Sagf della Guardia di Finanza di Sondrio e al Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, ma è stato multato di 400 euro per aver violato le norme anti-Covid del Dpcm. Trovandosi in zona rossa, infatti, i due avevano l’obbligo di non varcare i confini comunali, ma hanno infranto le regole raggiungendo in auto le montagne della Valmalenco.

