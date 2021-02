Ricciardi: “Draghi limiti la mobilità, siamo unico Paese che non è in lockdown” | VIDEO

Ricciardi: “Draghi limiti la mobilità”

“Draghi dovrebbe fare quello che il Governo non ha fatto nella seconda fase. In questo momento dobbiamo limitare la mobilità, siamo l’unico Paese che non è in lockdown”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, nel suo intervento al programma diMartedì, in onda ieri sera su La7.

