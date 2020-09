Covid, positivo un bambino di tre anni: scuola materna in quarantena

Un bambino di soli tre anni è risultato positivo al Coronavirus. Paura all’asilo di Campolongo, frazione del comune di Santo Stefano di Cadore nel bellunese: la classe è stata “sigillata”, le maestre e i compagni messi in isolamento in attesa del tampone, come prevede il protocollo in questi casi. Negli ultimi giorni la zona è stata interessata da un aumento significativo dei casi, che mette in ansia gli abitanti. I controlli sono comunque costanti, con decine di tamponi effettuati. Inevitabile la preoccupazione da parte dei genitori dei bambini dell’asilo di Campolongo, dopo la notizia della positività di un alunno dell’asilo di tre anni.

