Covid: positiva dopo vaccino, “Virus era in incubazione”

Antonella Franco, primario del reparto di Infettivologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa che era stata vaccinata sei giorni fa a Palermo contro il Covid-19 è risultata positiva. Lo riporta l’Ansa citando l’Azienda sanitaria provinciale, che ha confermato che la professionista era stata tra i primi ad essere sottoposta al vaccino e ieri è stata ricoverata.

Nei giorni scorsi il medico si era recato, insieme ad un primo gruppo di persone facenti parte del personale sanitario di Siracusa, a Palermo per la somministrazione delle dosi di vaccino, come riporta Agi. Le autorità sanitarie locali sono al lavoro per verificare se la dottoressa, prima di mettersi in viaggio, avesse contratto il virus e se fosse stata di recente sottoposta al tampone, magari asintomatica.

“Vi assicuro che prima di fare il vaccino avevo eseguito più di un tampone ma il virus molto probabilmente era ancora in incubazione”, dichiara la dottoressa Antonella Franco, citata da Agi. “Sono risultata positiva al Covid ma rifarei il vaccino – spiega – e farò il richiamo che rappresenta l’unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia”.

“Se non l’avessi fatto – dice la Franco – il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile. Proprio il vaccino, che produce una proteina spike che aiuta a formare gli anticorpi anticoronavirus e blocca la progressione virulenta del virus, contribuirà a bloccare la replicazione virale e a contenere gli effetti patogeni del virus”.

Le attenzioni sono adesso per le persone entrate in contatto con lei, tra cui quelle che erano insieme a lei a bordo del pullman per la trasferta a Palermo, e gli altri che ha incontrato nel corso delle procedure per le vaccinazione. L’immunizzazione dal virus si verifica dopo alcune settimane dalla ricezione della seconda dose del farmaco, che, nel caso del vaccino Pfizer/BioNTech, viene somministrata a 3 settimane dalla prima iniezione.

Il punto è stato ribadito dal presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli: “Il vaccino immunizza dopo la seconda dose inoculata”, ha dichiarato il medico per spiegare il motivo per cui alcuni operatori sanitari sono risultati positivi dopo la prima iniezione del farmaco. “Negli articoli scientifici – osserva – è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora protettiva. E lo diventa soltanto dopo la seconda dose – precisa il medico -. Questa è una delle ragioni per cui non bisogna abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati”.

