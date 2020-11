Covid: medico racconta perché ha salvato la vita al paziente negazionista

“Il Covid non esiste”: è quello che si è sentito dire un medico rianimatore, che aveva appena salvato la vita a un paziente negazionista. Nonostante questo, però, il dottore non ha mai pensato di venire meno al suo dovere, scegliendo di non curare l’uomo. E in una lettera invitata al Corriere della Sera spiega il perché.

L’altra notte in reparto abbiamo cambiato una cannula trachestomica a un paziente in rianimazione per severa insufficienza respiratoria da Covid-19 che ha necessitato di ventilazione invasiva e supporto delle funzioni vitali. Cannula che ha la peculiarità di permettere la fonazione, e quindi, finalmente, la capacità di espressione verbale. Uno dei primi concetti espressi del paziente è stato: “Il Covid non esiste!”. Il mio giovane e bravo collega gli ha fatto notare che si trovava lì per il Covid-19, che noi avevamo trattato e curato (“con successo” ha forse specificato con giusto e meritato orgoglio) nelle precedenti tre settimane.

Risposta: “Cosa c…o volete, un applauso?”. Malevoli pensieri si sono auto-generati, ma la necessità di rispetto del giuramento prestato ha reso virtù il consiglio che Virgilio rivolse a Dante nel III canto dell’Inferno “non ti curar di lor, ma guarda, e passa”. Comunque, coerenza nel proprio credo, capacità di sintesi e seraficità sono certo da apprezzare. Torno a casa da mia figlia di due mesi che mi accoglie con un gran sorriso, nonostante i 12 giorni consecutivi in cui non mi ha praticamente visto.

Devo portarla a fare il suo primo vaccino esavalente, e mi accorgo che l’appuntamento era due giorni prima. Appuntamento ripreso nel giro di pochi giorni, ma ho passato un pomeriggio concentrato a cospargermi il capo di cenere. Le avevo negato il beneficio di una delle poche scoperte che hanno cambiato la storia della epidemiologia medica degli ultimi (quasi) due secoli, perché impegnato a permettere al signor “il Covid non esiste” nuovamente il suo pensiero.

