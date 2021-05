COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 18 MAGGIO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 4.452

Decessi: 201

Tamponi effettuati: 262.864

Terapie intensive: -65

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 315.308

Casi totali: 4.167.025

Decessi: 124.497

Guariti: 3.727.220

In Italia oggi, martedì 18 maggio 2021, si registrano 4.452 nuovi positivi e 201 morti. Ieri c’erano stati 3.455 nuovi casi e 140 morti. In totale sono stati effettuati 262.864 tamponi (ieri erano stati 118.924). Il tasso di positività è all’1,7%, rispetto al 2,9 per cento di ieri.

Cronaca / Figliuolo: "Avanti con over 60 e basta polemiche" Cronaca / Coprifuoco, riaperture, spostamenti: cosa prevede il nuovo decreto anti-Covid

Le persone attualmente positive al Covid sono 315.308 (-7.583). Il bilancio delle vittime ammonta a 124.497 (+201). I guariti invece sono 3.727.220 (+11.831) per un totale di 4.167.025 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 11.539 (-485) persone sono ricoverate in ospedale, 1.689 (-65) necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 302.080 sono in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quelle che registrano il maggior incremento di casi sono Lombardia e Campania, entrambe con 598 nuovi contagi, seguite da Piemonte con 437 e Puglia con 407 nuovi casi.

Leggi anche: 1. Covid, da giugno 6 regioni saranno in zona bianca: ecco quali sono le regole da rispettare / 2. L’infettivologo Maggi: “Hanno bloccato il vaccino Reithera ma così l’Italia sarà sotto schiaffo di Big Pharma” / 3. Mors tua, dose mea: ecco perché lo stop a Reithera dimostra che è in atto una guerra sui vaccini

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO