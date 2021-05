Covid, da giugno 6 regioni saranno in zona bianca: ecco quali

Ben sei Regioni a giugno saranno in zona bianca: è quanto emerso nel corso della Cabina di regia del governo in cui si è discusso del nuovo decreto anti-Covid (ecco cosa prevede), che dovrebbe essere approvato in serata dal Consiglio dei ministri.

Le regioni in zona bianca da giugno

Da martedì 1 giugno, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno in zona bianca. Pochi giorni dopo, precisamente da lunedì 7 giugno, anche Abruzzo, Veneto e Liguria entreranno nella fascia più basso di rischio. Fino ad ora solo una regione, la Sardegna, era riuscita ad entrare in zona bianca, salvo poi precipitare in area rossa e successivamente arancione in seguito al repentino aumento di casi.

Le regole in vigore nella zona bianca

Ma quali sono le regole in vigore nella zona bianca? Valgono solamente le norme di comportamento, ovvero l’obbligo di indossare la mascherina, di rispettare il distanziamento sociale e, di conseguenza, il divieto di assembramento.

Tutte le altre restrizioni previste dal decreto anti-Covid, incluso quello del coprifuoco, in zona bianca decadono. Via libera, dunque, alla libera circolazione delle persone, all’apertura senza limiti di orario di bar e ristoranti sia all’aperto che al chiuso, così come, tanto per fare un esempio, alla riapertura delle piscine al chiuso, prevista in zona gialla per il prossimo 1 luglio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO