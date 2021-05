Covid, le ultime notizie di oggi 18 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono quasi 9 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, martedì 18 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Giorgia Meloni: “Draghi liberticida, non ferma il coprifuoco” – “Il Governo Draghi respinge ancora una volta la proposta di Fratelli d’Italia di abolire subito e completamente il coprifuoco. C’è ben poco da gioire sulla scelta dell’esecutivo di limitarsi ad allentare solo un po’ il guinzaglio che ha stretto al collo degli italiani. Una o due ore in più d’aria concesse agli italiani non alleggeriscono la gravità di un tale provvedimento arbitrario e liberticida, che sta mettendo in ginocchio interi comparti e creando danni irreparabili a settori trainanti come quello del turismo. Fratelli d’Italia non asseconderà mai questi provvedimenti che ledono le libertà costituzionali e continuerà a chiedere l’abolizione immediata del coprifuoco, una misura inutile a contrastare l’epidemia e un inaccettabile sopruso imposto a cittadini e imprese”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Vaccino, Ue: “Consegne J&J ridotte per questa settimana” – Questa settimana ci sarà una riduzione “temporanea e limitata” delle consegne di dosi del vaccino anti-Covid prodotto da Johnson&Johnson. Lo ha detto all’Agi un portavoce della Commissione europea, rispondendo alle indiscrezioni su un possibile dimezzamento delle consegne per questa settimana.

Covid, ultime notizie – Il bollettino – In Italia lunedì 17 maggio 2021 si registrano 3.455 nuovi positivi (dato più basso dal 6 ottobre 2020) e 140 morti. Ieri c’erano stati 5.753 nuovi casi e 93 morti. In totale sono stati effettuati 118.924 tamponi (ieri erano stati 202.573). Il tasso di positività è al 2,9%, rispetto al 2,8 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 322.891 (-5.991). Il bilancio delle vittime ammonta a 124.296 (+140). I guariti invece sono 3.715.389 (+9.305) per un totale di 4.162.576 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 12.024 (-110) persone sono ricoverate in ospedale, 1.754 (-25) necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 309.113 sono in isolamento domiciliare. Il bollettino.

Record di casi in Thailandia – Le autorità thailandesi hanno riportato 9.635 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, più del doppio del precedente record di casi giornalieri registrato il 13 maggio. La maggior parte dei nuovi casi è associato a focolai scoppiati nelle carceri sovraffollate del paese, che secondo Human Rights Watch Watch ospitano circa 380.000 persone in 143 centri di detenzione. Nella prigione più colpita, nella provincia settentrionale di Chiang Mai, circa il 61% dei detenuti è risultato positivo. I nuovi casi hanno portato il bilancio dall’inizio della pandemia a 111.082 casi, a fronte di 614 morti, dopo i 25 decessi riportati oggi.

