COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 15 MAGGIO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 6.659

Decessi: 136

Tamponi effettuati: 294.686

Terapie intensive: -55

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 332.830

Casi totali: 4.153.374

Decessi: 124.063

Guariti: 3.696.481

In Italia oggi, sabato 15 maggio 2021, si registrano 6.659 nuovi positivi e 136 morti. Ieri c’erano stati 7.567 nuovi casi e 182 morti. In totale sono stati effettuati 294.686 tamponi (ieri erano stati 298.186). Il tasso di positività è al 2,2%, rispetto al 2,5 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 332.830 (-6.776). Il bilancio delle vittime ammonta a 124.063 (+136). I guariti invece sono 3.696.481 (+13.292) per un totale di 4.153.374 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 12.493 (-557) persone sono ricoverate in ospedale, 1.805 (-55) necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 318.532 sono in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 1.154 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 946 e dal Lazio con 621 nuovi casi.

