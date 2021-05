Il 2021 è l’anno del turismo vaccinale e la Repubblica di San Marino annuncia di essere pronta ad aprire le proprie porte a chi voglia usufruire del vaccino Sputnik: 50 euro per la doppia dose, a partire dal 17 maggio con prenotazione alberghiera 7 giorni prima del soggiorno sul Titano che dovrà essere di almeno tre notti per due volte in 21 giorni. Il turismo vaccinale è aperto a tutti, tranne che agli italiani perché con Roma ancora non c’è un accordo specifico. Il pacchetto, vaccino più hotel prevede l’iniezione del vaccino russo Sputnik, non riconosciuto dall’Ema.

La Repubblica di San Marino avvierà una campagna di turismo vaccinale "che avrà un regolamento molto chiaro" e sarà realizzata "attraverso la somministrazione del vaccino russo Sputnik V dopo un monitoraggio dell'Istituto di sicurezza sociale".

La somministrazione sarà legata al concetto di residenza e di soggiorno prolungato nella Repubblica del Titano ma ulteriori dettagli saranno rivelati più avanti. In questo momento a San Marino “non vi sono pazienti ospedalizzati e nell’arco di un paio di settimane il 60% dei residenti sarà totalmente immunizzato”. E’ stata infatti superata la soglia delle 36mila somministrazioni con le autorità sanitarie che si concentrano ora sui richiami e su trovare forme con la Repubblica italiana per vaccinare “i lavoratori frontalieri e gli studenti, circa il 20% del totale”.

