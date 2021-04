Covid Italia, bollettino oggi 11 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 17.657

Decessi: 311

Tamponi effettuati: 253.100

Terapie intensive: – 3

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 533.005

Casi totali: 3.769.814

Decessi: 114.254

Guariti: 3.122.555

In Italia oggi, domenica 11 aprile 2021, si registrano 15.746 nuovi positivi e 311 morti. Ieri c’erano stati 17.657 nuovi casi e 344 morti. In totale sono stati effettuati 253.100 tamponi (ieri erano stati 320.892). Il tasso di positività è al 6,2%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 533.005 (-80). Il bilancio delle vittime ammonta a 114.254 (+311). I guariti invece sono 3.122.555, per un totale di 3.769.814 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 27.251 (-403) sono ricoverati in ospedale, 3.585 necessitano di terapia intensiva (con 175 ingressi giornalieri), mentre 502.169 si trovano in isolamento domiciliare.

